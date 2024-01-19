Суд определил, когда дополнительное соглашение не может стать основанием для разблокирования налоговых накладных

По позиции суда, предоставленная истцом во время рассмотрения дела дополнительное соглашение не может быть надлежащим доказательством, поскольку указанный документ не был представлен в ГНС при регистрации спорных НН.

Государственная налоговая служба рассказывает, что коллегия судей Седьмого апелляционного административного суда соглашается с выводами суда первой инстанции о том, что предоставленное истцом при рассмотрении дела дополнительное соглашение от 23.12.2022 не может быть надлежащим доказательством, поскольку указанный документ не был представлен в налоговый орган под налоговый орган время регистрации спорных налоговых накладных, поэтому ей не была дана оценка налоговым органом.

В соответствии с указанным судом пришли к выводу о том, что на момент принятия обжалуемых решений истец подал в налоговый орган первичные документы, содержащие противоречия и не подтверждаемые информацией, указанной в налоговых накладных. Следовательно, обжалуемые решения были приняты ответчиком обоснованно и в соответствии с действующим законодательством, а потому отсутствуют основания для их отмены.

Судом апелляционной инстанции указано, что аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Верховного Суда от 29.06.2023 по делу №640/21884/20.

Постановлением Седьмого апелляционного административного суда от 22.11.2023 по делу №240/5563/23 апелляционная жалоба налогоплательщика оставлена без удовлетворения, а решение суда первой инстанции от 27.06.2023 – без изменений.

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