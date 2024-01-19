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Суд определил, когда дополнительное соглашение не может стать основанием для разблокирования налоговых накладных

20:07, 19 января 2024
По позиции суда, предоставленная истцом во время рассмотрения дела дополнительное соглашение не может быть надлежащим доказательством, поскольку указанный документ не был представлен в ГНС при регистрации спорных НН.
Суд определил, когда дополнительное соглашение не может стать основанием для разблокирования налоговых накладных
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Государственная налоговая служба рассказывает, что коллегия судей Седьмого апелляционного административного суда соглашается с выводами суда первой инстанции о том, что предоставленное истцом при рассмотрении дела дополнительное соглашение от 23.12.2022 не может быть надлежащим доказательством, поскольку указанный документ не был представлен в налоговый орган под налоговый орган время регистрации спорных налоговых накладных, поэтому ей не была дана оценка налоговым органом.

В соответствии с указанным судом пришли к выводу о том, что на момент принятия обжалуемых решений истец подал в налоговый орган первичные документы, содержащие противоречия и не подтверждаемые информацией, указанной в налоговых накладных. Следовательно, обжалуемые решения были приняты ответчиком обоснованно и в соответствии с действующим законодательством, а потому отсутствуют основания для их отмены.

Судом апелляционной инстанции указано, что аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Верховного Суда от 29.06.2023 по делу №640/21884/20.

Постановлением Седьмого апелляционного административного суда от 22.11.2023 по делу №240/5563/23 апелляционная жалоба налогоплательщика оставлена без удовлетворения, а решение суда первой инстанции от 27.06.2023 – без изменений.

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