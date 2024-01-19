Румынские фермеры разблокировали один пункт пропуска на украинской границе

Движение грузовиков восстановлено на пункте пропуска «Викову-де-Сус – Красноильск».

Источник фото: cfts.org.ua

Сегодня, 19 января, румынские фермеры решили разблокировать движение грузовиков на пункте пропуска «Викову-де-Сус – Красноильск» на границе между Румынией и Украиной, сообщает Госпогранслужба.

Блокирование движения грузовиков перед пунктом пропуска «Викову-де-Сус», расположенным напротив украинского пункта пропуска «Красноильск», было прекращено. Теперь прохождение всех транспортных средств на этом направлении восстановлено в обычном режиме.

При этом пограничники отметили, что в пункте пропуска «Красноильск» разрешается пересечение государственной границы Украины с Румынией только пустым грузовым транспортным средствам.

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