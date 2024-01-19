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Румунські фермери розблокували один пункт пропуску на українському кордоні

11:33, 19 січня 2024
Рух вантажівок відновлено на пункті пропуску «Вікову-де-Сус – Красноїльськ».
Румунські фермери розблокували один пункт пропуску на українському кордоні
Джерело фото: cfts.org.ua
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Сьогодні, 19 січня, румунські фермери вирішили розблокувати рух вантажівок на пункті пропуску «Вікову-де-Сус – Красноїльськ» на кордоні між Румунією та Україною, повідомляє Держприкордонслужба.

Блокування руху вантажівок перед пунктом пропуску «Вікову-де-Сус», розташованим навпроти українського пункту пропуску «Красноїльськ», було припинено. Тепер проходження усіх транспортних засобів на цьому напрямку відновлено в звичайному режимі.

При цьому прикордонники зазначили, що в пункті пропуску «Красноїльськ» дозволяється перетин державного кордону України з Румунією тільки порожнім вантажним транспортним засобам.

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