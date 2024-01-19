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У країнах ЄС встановлять ліміт на платежі готівкою – до 10 тисяч євро, а торговців предметами розкоші та криптовалютою зобов'яжуть перевіряти клієнтів – нові правила

Органи Європейського Союзу фіналізували нові правила для країн ЄС, якими обмежать розрахунки готівкою 10 тисячами євро, будуть перевіряти осіб, які розраховуються час від часу готівкою на суму від 3 тисяч євро, а також зобов'яжуть осіб, які надають послуги у сфері криптовалют та продажу предметів розкоші робити досьє на клієнтів.

Ні заощаджень, ні рахунків, – як декларував свої статки кандидат на голову НАЗК Олександр Новицький, який сам працював у НАЗК

Кандидат на очільника НАЗК і нинішній очільник Держінспекції архітектури та містобудування України Олександр Новицький та його родина протягом чотирьох років не декларували жодних грошових активів.

Оподаткування власників iPhone та підвищення розміру військового збору: у Верховній Раді розповіли, як намагаються знайти гроші на армію

При доході більше ніж 20 тис. гривень, військовій збір може бути не 1,5%, а 5%.

У Верховній Раді розповіли, чому в Україні складно мобілізувати ще сотні тисяч громадян

Тільки на їх екіпірування та підготовку потрібно додатково більше 300 млрд. гривень.

НАЗК склало ще один протокол на очільника Конституційного Суду Сергія Головатого і попереджає, що він може бути звільнений з посади

У НАЗК повідомляють, що склали протокол на очільника Конституційного Суду Сергія Головатого і кажуть, що його можуть звільнити, але не пояснюють деталі.

  1. В Україні

Під Черніговом шкільний автобус зіткнувся з фурою, фото

11:15, 19 січня 2024
В результаті зіткнення шкільного автобуса з фурою троє отримали поранення, зокрема, одна дитина.
Під Черніговом шкільний автобус зіткнувся з фурою, фото
Джерело фото: поліція Чернігівської області
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У п’ятницю, 19 січня, у Чернігівському районі сталася дорожньо-транспортна пригода, за участю шкільного автобуса та вантажівки, – повідомляє поліція Чернігівської області.

Інцидент трапився близько 7:30 ранку, і внаслідок нього постраждали троє осіб.

Попередньо відомо, що серед постраждалих – двоє дорослих і одна дитина. Наразі правоохоронці здійснюють розслідування та встановлюють всі обставини автопригоди. На місці події працюють поліцейські Чернігівського райуправління та слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту. Деталі інциденту з'ясовуються.

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