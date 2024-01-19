Під Черніговом шкільний автобус зіткнувся з фурою, фото

В результаті зіткнення шкільного автобуса з фурою троє отримали поранення, зокрема, одна дитина.

Джерело фото: поліція Чернігівської області

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У п’ятницю, 19 січня, у Чернігівському районі сталася дорожньо-транспортна пригода, за участю шкільного автобуса та вантажівки, – повідомляє поліція Чернігівської області.

Інцидент трапився близько 7:30 ранку, і внаслідок нього постраждали троє осіб.

Попередньо відомо, що серед постраждалих – двоє дорослих і одна дитина. Наразі правоохоронці здійснюють розслідування та встановлюють всі обставини автопригоди. На місці події працюють поліцейські Чернігівського райуправління та слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту. Деталі інциденту з'ясовуються.

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