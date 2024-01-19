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У Мін’юсті хочуть дозволити засудженим воювати: розроблені пропозиції змін до законів

10:56, 19 січня 2024
Наразі законодавчо заборонена мобілізація засуджених.
У Мін’юсті хочуть дозволити засудженим воювати: розроблені пропозиції змін до законів
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Міністерство юстиції напрацювало зміни, завдяки яким люди з судимістю зможуть долучитись до оборони країни, адже наразі законодавчо заборонена мобілізація засуджених. Про це заявила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в ефірі Українського Радіо.

«Сьогоднішня діюча норма законодавства не дозволяє засудженим долучитися до лав (ЗСУ, - ред.)», - заявила заступниця міністра.

За словами Висоцької, йдеться не тільки про тих, хто зараз відбуває покарання, а й тих, які були засуджені раніше й вже відбули покарання.

«Вони живуть серед нас, так само бояться, так само переживають і так само можуть бути корисними, але, на жаль, вони зняті з військового обліку і жодним чином не можуть допомогти армії», - пояснила вона.

За словами Висоцької, станом на сьогодні ТЦК відмовляють людям в мобілізації, якщо в них вже була судимість.

«Перша перепона - законодавча, тому ми напрацювали законодавчі зміни та подали їх до комітету. Вони дуже дискусійні, тому що армія має дещо відволікатись на таку категорію людей, як колишні засуджені або теперішні засуджені, якщо вони приєднаються», - пояснила заступник міністра.

«Якщо ми сьогодні ведемо дискусії в комітетах, то я думаю, що січень-лютий – це час, коли будуть ухвалені нові правила мобілізації», - заявила Висоцька.

Однак вона попередила, що немає гарантій, що питання з засудженими вирішиться відразу, бо ця дискусія, за її словами, не може зупиняти інші важливі зміни.

«Можливо зараз в якомусь обмеженому варіанті прийматимуться зміни, наприклад, щодо засуджених, які вже вийшли кілька років назад з в'язниць, або були засуджені за окремі злочини», - додала вона.

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