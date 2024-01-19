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У Білому домі назвали загрози від несхвалення допомоги Україні, про які Байден попередив конгресменів

10:37, 19 січня 2024
В Адміністрації президента США натякнули, що Штатам доведеться допомагати союзникам по НАТО зі застосуванням американських військових.
У Білому домі назвали загрози від несхвалення допомоги Україні, про які Байден попередив конгресменів
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В Адміністрації президента США назвали переговори щодо допомоги Україні продуктивними і такими, що рухаються в правильному напрямку. Про це повідомила перша заступниця прессекретаря Білого дому Олівія Далтон на брифінгу.

За її словами, у розмові з республіканцями президент та його радники попередили конгресменів про можливі загрози не лише для України, а й для США та союзників у разі несхвалення додаткового пакета допомоги Києву на 61 мільярд доларів США.

«Це була активна дискусія (зустріч президента Джо Байдена з представниками Конгресу 17 січня – ред. ), де кожен мав можливість зробити свій внесок. Президент був дуже чітко налаштований щодо ставок для України в цей момент, нагальності цього фінансування. Думаю, що Джейк Салліван і директорка Нацрозвідки США Евріл Гейнс дуже чітко і детально виклали деякі конкретні приклади того, якими будуть ставки для України, якщо ми не зможемо змусити Конгрес подолати цей момент, коли Конгрес перешкоджає надходженню допомоги в Україну, дуже і дуже скоро», – заявила Далтон.

За її словами, під час цієї зустрічі лідерів Конгресу попередили про можливі загрози не лише для України, а й для США та союзників у разі несхвалення додаткової допомоги Києву.

«І одна з найважливіших речей, яку підкреслив президент, стосувалася не лише нашої стурбованості щодо України, але й щодо того, що ми бачили в минулому від неконтрольованої брутальної агресії диктаторів. Вивчаючи уроки історії, ми знаємо, що вони не зупиняються, коли їх залишають напризволяще і не контролюють. І тому президент передав відчуття нагальності щодо того, що це означатиме для наших партнерів по НАТО в регіоні, якщо ми не надамо Україні допомогу, якої вони потребують», – заявила Далтон.

Вона натякнула, що США доведеться допомагати союзникам по НАТО зі застосуванням американських військових.

«Звичайно, ми не хочемо, щоб наші власні війська опинились в ситуації, коли, можливо, доведеться залучати їх на поле бою», – сказала речниця.

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