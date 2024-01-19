Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ни сбережений, ни счетов, – как декларировал свое состояние кандидат на главу НАПК Александр Новицкий, который сам работал в НАПК

Кандидат на руководителя НАПК и нынешний глава Госинспекции архитектуры и градостроительства Украины Александр Новицкий и его семья в течение четырех лет не декларировали никаких денежных активов.

Налог на iPhone и повышение размера военного сбора: в Верховной Раде рассказали, как пытаются найти деньги на армию

При доходе более 20 тыс. гривен, военный сбор может быть уже не 1,5%, а 5%.

В Верховной Раде рассказали, почему в Украине сложно мобилизовать еще сотни тысяч граждан

Только на их экипировку и подготовку потребуется дополнительно более 300 млрд. гривен.

НАПК составил еще один протокол на руководителя Конституционного Суда Сергея Головатого и предупреждает, что он может быть уволен с должности

В НАПК сообщают, что составили протокол на исполняющего обязанности главы Конституционного Суда Сергея Головатого и говорят, что его могут уволить, но не объясняют детали.

Высший совет правосудия объявил конкурс на должность главы ГСА, однако вокруг вопроса, кто будет отбирать главу ГСА, развернулась настоящая битва

Члены Высшего совета правосудия пытались сформировать разный состав группы, которая будет отбирать главу ГСА, однако победило предложение главы ВСП.

  1. В мире

В Белом доме назвали угрозы от неодобрения помощи Украине, о которых Байден предупредил конгрессменов

10:37, 19 января 2024
В Администрации президента США намекнули, что Штатам придется помогать союзникам по НАТО с применением американских военных.
В Белом доме назвали угрозы от неодобрения помощи Украине, о которых Байден предупредил конгрессменов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Администрации президента США назвали переговоры о помощи Украине продуктивными и движущимися в правильном направлении. Об этом сообщила первая заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон на брифинге.

По ее словам, в разговоре с республиканцами президент и его советники предупредили конгрессменов о возможных угрозах не только Украине, но и США и союзникам в случае неодобрения дополнительного пакета помощи Киеву на 61 миллиард долларов США.

«Это была активная дискуссия (встреча президента Джо Байдена с представителями Конгресса 17 января – ред.), где каждый имел возможность внести свой вклад. Президент был очень четко настроен в отношении ставок для Украины в этот момент, необходимости этого финансирования. Думаю, что Джейк Салливан и директор Нацразведки США Эврил Гейнс очень четко и детально изложили некоторые конкретные примеры того, какими будут ставки для Украины, если мы не сможем заставить Конгресс преодолеть этот момент, когда Конгресс препятствует поступлению помощи в Украину, очень и очень скоро» , – заявила Далтон.

По ее словам, во время этой встречи лидеров Конгресса предупредили о возможных угрозах не только Украине, но и США и союзникам в случае неодобрения дополнительной помощи Киеву.

«И одна из важнейших вещей, которую подчеркнул президент, касалась не только нашей обеспокоенности в отношении Украины, но и того, что мы видели в прошлом от неконтролируемой агрессии диктаторов. Изучая уроки истории, мы знаем, что они не останавливаются, когда их оставляют на произвол судьбы и не контролируют. И поэтому президент передал чувство неотложности относительно того, что это будет означать для наших партнеров по НАТО в регионе, если мы не предоставим Украине помощь, в которой они нуждаются», – заявила Далтон.

Она намекнула, что США придется помогать союзникам по НАТО с применением американских военных.

«Конечно, мы не хотим, чтобы наши собственные войска оказались в ситуации, когда, возможно, придется привлекать их на поле боя», – сказала спикер.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Калугіна
    Інна Калугіна
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду
  • Микола Місечко
    Микола Місечко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва