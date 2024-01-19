В Белом доме назвали угрозы от неодобрения помощи Украине, о которых Байден предупредил конгрессменов

В Администрации президента США намекнули, что Штатам придется помогать союзникам по НАТО с применением американских военных.

В Администрации президента США назвали переговоры о помощи Украине продуктивными и движущимися в правильном направлении. Об этом сообщила первая заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон на брифинге.

По ее словам, в разговоре с республиканцами президент и его советники предупредили конгрессменов о возможных угрозах не только Украине, но и США и союзникам в случае неодобрения дополнительного пакета помощи Киеву на 61 миллиард долларов США.

«Это была активная дискуссия (встреча президента Джо Байдена с представителями Конгресса 17 января – ред.), где каждый имел возможность внести свой вклад. Президент был очень четко настроен в отношении ставок для Украины в этот момент, необходимости этого финансирования. Думаю, что Джейк Салливан и директор Нацразведки США Эврил Гейнс очень четко и детально изложили некоторые конкретные примеры того, какими будут ставки для Украины, если мы не сможем заставить Конгресс преодолеть этот момент, когда Конгресс препятствует поступлению помощи в Украину, очень и очень скоро» , – заявила Далтон.

По ее словам, во время этой встречи лидеров Конгресса предупредили о возможных угрозах не только Украине, но и США и союзникам в случае неодобрения дополнительной помощи Киеву.

«И одна из важнейших вещей, которую подчеркнул президент, касалась не только нашей обеспокоенности в отношении Украины, но и того, что мы видели в прошлом от неконтролируемой агрессии диктаторов. Изучая уроки истории, мы знаем, что они не останавливаются, когда их оставляют на произвол судьбы и не контролируют. И поэтому президент передал чувство неотложности относительно того, что это будет означать для наших партнеров по НАТО в регионе, если мы не предоставим Украине помощь, в которой они нуждаются», – заявила Далтон.

Она намекнула, что США придется помогать союзникам по НАТО с применением американских военных.

«Конечно, мы не хотим, чтобы наши собственные войска оказались в ситуации, когда, возможно, придется привлекать их на поле боя», – сказала спикер.

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