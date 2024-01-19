В Telegram появились новые функции получения сообщений

Обновления в Telegram стали доступны для всех пользователей.

Источник фото: tehnofan

В мессенджере Telegram появились новые возможности благодаря последним обновлениям, которые стали доступны как для пользователей Premium, так и для обычных пользователей. Этой информацией поделились сами пользователи платформы.

Одной из ключевых обновленных функций стало ограничение получения личных сообщений для владельцев Premium. Теперь они могут выбрать варианты "Все пользователи" или "Контакты и Premium-пользователи".

Дополнительно, Premium-пользователи, которые выбрали скрытие своей активности, теперь могут видеть онлайн-статус и время последнего посещения всех пользователей, которые не выбрали скрытие этих данных.

Еще одной важной обновленной возможностью стало введение времени прочтения в личных чатах для всех пользователей мессенджера. Однако Premium-аккаунты имеют возможность скрыть эту информацию от своих собеседников.

Кроме этого, в функционал добавлена возможность отправки одноразовых голосовых и видеосообщений, которые автоматически удаляются после воспроизведения. Это позволяет пользователям отправлять чувствительную информацию, обеспечивая ее автоматическое удаление для обеспечения приватности.

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