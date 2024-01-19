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  1. В мире

Сторонники Рютте пытаются сделать его следующим лидером НАТО

09:59, 19 января 2024
Сторонники Рютте работают над тем, чтобы привлечь все страны-члены НАТО к единогласной поддержке на следующих выборах генсека НАТО.
Сторонники Рютте пытаются сделать его следующим лидером НАТО
Источник фото: Reuters
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Страны, выражающие поддержку премьер-министру Нидерландов Марку Рютте для назначения его главой НАТО, работают над тем, чтобы принять решение до лета этого года. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Решение должно получить единогласную поддержку среди 31 страны-члена НАТО, и Марк Рютте уже является большим фаворитом на роль преемника нынешнего генерального секретаря Йенса Столтенберга, чей срок заканчивается в октябре. Однако некоторые страны Восточной Европы еще не спешат поддерживать Рютте.

Марк Рютте выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где призвал европейские страны тратить больше на оборону, а также выразил поддержку нападений США и Великобритании на хуситов в начале этого месяца.

Отмечается, что пост главы НАТО станет критически важным, поскольку война России с Украиной в течение многих лет потребует баланса между избежанием прямых конфликтов и поддержкой союзников. Роль генерального секретаря также будет включать поощрение союзников обеспечивать военную и финансовую поддержку Украины.

Марк Рютте завершает 13-летний срок на посту премьер-министра Нидерландов, после того как правительство страны распалось в июле из-за разногласий по миграционной политике. Он планирует уйти в отставку, как только будет сформировано новое правительство, возглавит которое ультраправый политик Герт Вилдерс.

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