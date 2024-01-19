Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ни сбережений, ни счетов, – как декларировал свое состояние кандидат на главу НАПК Александр Новицкий, который сам работал в НАПК

Кандидат на руководителя НАПК и нынешний глава Госинспекции архитектуры и градостроительства Украины Александр Новицкий и его семья в течение четырех лет не декларировали никаких денежных активов.

Налог на iPhone и повышение размера военного сбора: в Верховной Раде рассказали, как пытаются найти деньги на армию

При доходе более 20 тыс. гривен, военный сбор может быть уже не 1,5%, а 5%.

В Верховной Раде рассказали, почему в Украине сложно мобилизовать еще сотни тысяч граждан

Только на их экипировку и подготовку потребуется дополнительно более 300 млрд. гривен.

НАПК составил еще один протокол на руководителя Конституционного Суда Сергея Головатого и предупреждает, что он может быть уволен с должности

В НАПК сообщают, что составили протокол на исполняющего обязанности главы Конституционного Суда Сергея Головатого и говорят, что его могут уволить, но не объясняют детали.

Высший совет правосудия объявил конкурс на должность главы ГСА, однако вокруг вопроса, кто будет отбирать главу ГСА, развернулась настоящая битва

Члены Высшего совета правосудия пытались сформировать разный состав группы, которая будет отбирать главу ГСА, однако победило предложение главы ВСП.

  1. В мире

Сенат США одобрил законопроект о временных расходах, который должен предотвратить шатдаун

09:41, 19 января 2024
Закон, который должен предотвратить приостановку работы правительства, направлен на подпись президенту Байдену.
Сенат США одобрил законопроект о временных расходах, который должен предотвратить шатдаун
Источник фото: betterworldcampaign.org
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сенаторы Соединенных Штатов приняли законопроект, направленный на предотвращение возможного шатдауна федерального правительства из-за отсутствия финансирования, который может возникнуть уже с 20 января. Об этом сообщает The New York Times.

Законопроект, который уже получил поддержку обеих палат Конгресса, поддержали 77 сенаторов, против выступили 18. Теперь он ожидает утверждения в Палате представителей и последующей подписи президента Джо Байдена.

Указанный законопроект предусматривает различные сроки временного финансирования федеральных программ. Например, сельское хозяйство, программы для ветеранов, транспорт и жилье получат финансирование до 1 марта, а остальные, включая бюджет Пентагона, получит финансирование до 8 марта.

Эта отсрочка финансирования является второй уже с начала текущего фискального года в США, сначала начавшись 1 октября 2023 года. Она предназначена для того, чтобы дать Конгрессу дополнительное время на согласование постоянного федерального финансирования общей суммой 1,66 триллиона долларов, которое включается в 12 отдельных законопроектах.

В то же время американские законодатели рассматривают запрос Белого дома на дополнительное финансирование, который также включает средства для Украины. Однако этот запрос находится в задержке в Конгрессе с октября из-за требований республиканцев по усилению защиты южной границы США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Калугіна
    Інна Калугіна
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду
  • Микола Місечко
    Микола Місечко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва