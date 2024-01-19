Сенат США одобрил законопроект о временных расходах, который должен предотвратить шатдаун

Закон, который должен предотвратить приостановку работы правительства, направлен на подпись президенту Байдену.

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Сенаторы Соединенных Штатов приняли законопроект, направленный на предотвращение возможного шатдауна федерального правительства из-за отсутствия финансирования, который может возникнуть уже с 20 января. Об этом сообщает The New York Times.

Законопроект, который уже получил поддержку обеих палат Конгресса, поддержали 77 сенаторов, против выступили 18. Теперь он ожидает утверждения в Палате представителей и последующей подписи президента Джо Байдена.

Указанный законопроект предусматривает различные сроки временного финансирования федеральных программ. Например, сельское хозяйство, программы для ветеранов, транспорт и жилье получат финансирование до 1 марта, а остальные, включая бюджет Пентагона, получит финансирование до 8 марта.

Эта отсрочка финансирования является второй уже с начала текущего фискального года в США, сначала начавшись 1 октября 2023 года. Она предназначена для того, чтобы дать Конгрессу дополнительное время на согласование постоянного федерального финансирования общей суммой 1,66 триллиона долларов, которое включается в 12 отдельных законопроектах.

В то же время американские законодатели рассматривают запрос Белого дома на дополнительное финансирование, который также включает средства для Украины. Однако этот запрос находится в задержке в Конгрессе с октября из-за требований республиканцев по усилению защиты южной границы США.

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