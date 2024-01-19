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Сенат США схвалив законопроект про тимчасові витрати, що має запобігти шатдауну

09:41, 19 січня 2024
Закон, що має запобігти припиненню роботи уряду, направлений на підпис президенту Байдену.
Сенат США схвалив законопроект про тимчасові витрати, що має запобігти шатдауну
Джерело фото: betterworldcampaign.org
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Сенатори Сполучених Штатів ухвалили законопроєкт, спрямований на запобігання можливому шатдауну федерального уряду через відсутність фінансування, який може виникнути вже з 20 січня. Про це повідомляє The New York Times.

Законопроєкт, який вже отримав підтримку обох палат Конгресу, підтримали 77 сенаторів, проти виступили 18. Тепер він очікує затвердження в Палаті представників і подальший підпис президента Джо Байдена.

Зазначений законопроєкт передбачає різні терміни тимчасового фінансування федеральних програм. Наприклад, сільське господарство, програми для ветеранів, транспорт та житло отримають фінансування до 1 березня, а решта, включаючи бюджет Пентагону, отримає фінансування до 8 березня.

Це відтермінування фінансування є другим вже з початку поточного фіскального року у США, спочатку розпочавшись 1 жовтня 2023 року. Воно призначене для того, щоб дати Конгресу додатковий час на узгодження постійного федерального фінансування загальною сумою 1,66 трильйона доларів, яке включається у 12 окремих законопроєктах.

Водночас американські законодавці розглядають запит Білого дому на додаткове фінансування, який також включає кошти для України. Однак цей запит знаходиться в затримці в Конгресі з жовтня через вимоги республіканців щодо посилення захисту південного кордону США.

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