Справа забудови котеджів вздовж Київської дамби: ДБР затримало бізнесмена Мазепу на польському кордоні

Бізнесмен інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа затриманий ДБР, а в офісі його компанії провели обшуки.

Джерело фото: Investory News

Українського бізнесмена та засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу затримало ДБР під час перетину україно-польського кордону. Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Також джерело зазначає про наявність російського сліду в цьому питанні.

За даними видання NV, ДБР також провело обшуки в офісі Concorde Capital у справі щодо надання прав на земельні ділянки для будівництва котеджного містечка Goodlife Park у Вишгородському районі Київської області.

Бізнесмен Ігор Мазепа є засновником Concorde Capital, інвестиційної компанії, яка відома своєю діяльністю на фінансовому ринку. Його адвокати заявили про незаконні обшуки у бізнес-центрі, які, за їхніми словами, проводилися без ухвали суду, та вказали на вилучення документів та особистих речей співробітників, які не стосуються справи.

Паралельно з цим було затримано Ігоря Мазепу на українсько-польському кордоні, і його адвокати заявили, що він вирушав на Всесвітній економічний форум у Давосі. Саме кримінальне провадження пов'язане із зведенням нерухомості, зокрема котеджного містечка, ще у 2013 році. Адвокати пов'язують дії ДБР із тиском на Мазепу у корпоративному спорі щодо Майницького родовища з участю інвест-банкіра.

За даними Нацполіції, службовці держгеокадастру та інші, здійснювала обманні операції з викупу земель водного фонду вздовж Київської дамби.

«Понад 7 га земель водного фонду вздовж Київської дамби між селами Хотянівка та Лебедівка незаконно відчужили з державної власності та безоплатно передали у приватну власність підконтрольним особам начебто для ведення садівництва», – йдеться у повідомленні Нацполіції.

Багатьох студентів, які перебували в скрутному матеріальному становищі, залучили через соцмережі, обіцяючи їм можливість ведення садівництва на відчужених ділянках. Землі, насправді призначені для будівництва котеджів, затверджувались шляхом отримання фіктивних технічних паспортів.

Отримані таким шляхом права на будівництво використовувались для побудови котеджів без отримання необхідних дозволів та погоджень від відповідних контролюючих органів.

18 січня, в результаті спільної операції Нацполіції, ДБР та Офісу Генерального прокурора, затримано бізнесмена-засновника інвестиційної компанії та його брата, а також двох спільників під час спроби перетнути кордон України. За фактом порушень кваліфікували ст. 255, 233 та 209 Кримінального кодексу України, і вони можуть бути позбавлені волі до 12 років з конфіскацією майна.

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