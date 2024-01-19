Під Брянськом через «приліт» палає нафтобаза: відео

У Брянській області російські засоби РЕБ ліквідували дрон, проте він встиг випустити снаряд на нафтобазу, що призвело до займання резервуарів.

У Брянській області виникла потужна пожежа на нафтобазі у місті Клинці. За інформацією губернатора Брянської області Олександра Богомаза та звіту Міноборони рф, це сталося внаслідок атаки українського безпілотника.

Міністерство оборони росії повідомило, що вночі 19 січня вони знищили безпілотник в Брянській області та традиційно звинуватили Україну в атаках на регіон.

За словами губернатора Брянської області, спроба атаки була спрямована на об'єкти у місті Клинці. Безпілотник, за його словами, був ліквідований за допомогою засобів РЕБ, але він встигнув скинути боєприпас на територію нафтобази.

Зазначається, загоряння призвело до займання резервуарів, проте за попередньою інформацією, постраждалих серед населення немає. В мережі з'явилися кадри сильної пожежі на нафтобазі, супроводжуються густим задимленням. Ситуацію продовжують вивчати та аналізувати відповідні служби.

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