Північна Корея успішно провела випробовування підводного ядерного дрона

Північна Корея вже вдруге випробовує ударний безпілотник із ядерною зброєю «Haeil» або «Цунамі».

Джерело фото: Мілітарний

У п'ятницю Північна Корея анонсувала успішне випробування «системи підводної ядерної зброї», підсилюючи занепокоєння щодо можливості конфлікту. Згідно із повідомленням офіційного Центрального інформаційного агентства Кореї, випробування було проведено відповідно до військових навчань США, Південної Кореї та Японії, які Північна Корея вважає серйозною загрозою для своєї безпеки. Про це повідомляє Washington Post.

Випробувана система отримала назву «Haeil 5-23» та була розроблена у Східному або Японському морі. Це, ймовірно, є новою моделлю безпілотного підводного ударного апарату із ядерною зброєю, позначеною як «Haeil» або «tsunami», яку Північна Корея, за її твердженнями, випробовувала раніше.

Хоча аналітики висловлюють сумніви щодо готовності цієї підводної системи до розгортання та наголошують на її обмежених військових можливостях, Північна Корея висловила впевненість у подальшому вдосконаленні своєї «протиядерної доктрини». Крім того, Північна Корея планує продовжити заходи для стримування «ворожих військових маневрів» США та їхніх союзників.

Це випробування відбулося на фоні зростання напруженості на Корейському півострові, особливо після заяви Північної Кореї про успішний запуск ракети середньої дальності з гіперзвуковою боєголовкою. Нещодавні спільні військово-морські навчання між США, Південною Кореєю та Японією також поглибили напружені відносини, оскільки Північна Корея вважає їх загрозою для своєї національної безпеки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.