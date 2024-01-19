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  1. В мире

Северная Корея успешно провела испытания подводного ядерного дрона

11:52, 19 января 2024
Северная Корея уже второй раз испытывает ударный беспилотник с ядерным оружием «Haeil» или «Цунами».
Северная Корея успешно провела испытания подводного ядерного дрона
Источник фото: Милитарный
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В пятницу Северная Корея анонсировала успешное испытание «системы подводного ядерного оружия», усиливая беспокойство о возможности конфликта. Согласно сообщению официального Центрального информационного агентства Кореи, испытание было проведено в соответствии с военными учениями США, Южной Кореи и Японии, которые Северная Корея считает серьезной угрозой для своей безопасности. Об этом сообщает Washington Post.

Испытанная система получила название «Haeil 5-23» и была разработана в Восточном или Японском море. Это, вероятно, является новой моделью беспилотного подводного ударного аппарата с ядерным оружием, обозначенной как «Haeil» или «tsunami», которую Северная Корея, по ее утверждениям, испытывала ранее.

Хотя аналитики выражают сомнения относительно готовности этой подводной системы к развертыванию и отмечают ее ограниченные военные возможности, Северная Корея выразила уверенность в дальнейшем совершенствовании своей "противоядерной доктрины". Кроме того, Северная Корея планирует продолжить меры по сдерживанию "враждебных военных маневров" США и их союзников.

Это испытание произошло на фоне роста напряженности на Корейском полуострове, особенно после заявления Северной Кореи об успешном запуске ракеты средней дальности с гиперзвуковой боеголовкой. Недавние совместные военно-морские учения между США, Южной Кореей и Японией также углубили напряженные отношения, поскольку Северная Корея считает их угрозой для своей национальной безопасности.

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