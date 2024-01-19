19 января: какой сегодня праздник и главные события

19 января отмечают Всемирный день домашнего сыра.

Источник фото: objectiv.tv

19 января празднуют Всемирный день домашнего сыра, Международный день фетиша и День консервной банки. В США этот день определен как День Героев Конфедерации в Техасе, чествуют рождение Эдгара Аллана По, празднуют Национальный день попкорна. В Исландии отмечают День мужчины, а в Монте-Карло происходит открытие Международного циркового фестиваля.

Какой сегодня церковный праздник:

Православная церковь в этот день чтит память преподобного Макария Великого, Египетского, который родился около трехсотого года в селении Птинапор на территории Египта. После потери жены Макарий изучал Священное Писание и стал послушником у старца. Позже он стал учеником преподобного Антония Великого, основал монастырь и умер в 391 году.

Календарь важных событий за 19 января:

1903 - Объявлено проведение первых велогонок "Тур де Франс" - самого престижного и популярного спортивного велосоревнования;

1906 - Увидел свет первый номер первого украинского сатирического журнала "Шершень";

1907 - В журнале "Варьете" появились первые рецензии на кинофильмы;

1915 - Француз Георг Клод получил патент на неоновую трубку, которую использовали для наружной рекламы;

1938 - Американская фирма "General Motors" первая в мире начала серийное производство дизельных двигателей;

1946 - Создан Союз украинцев в Великобритании;

1955 - Президент США Дуайт Эйзенхауэр разрешил впервые показать по телевидению снятую пресс-конференцию;

1963 - Состоялось первое выступление группы The Beatles на телевидении;

1966 - Индира Ганди стала третьим премьер-министром Индии;

1978 - В Германии выпущен последний автомобиль "Фольксваген Жук" (продолжал выпускаться в Мексике до 2003);

2001 - В Бельгии разрешили употребление и хранение марихуаны;

2014 - В Киеве на улице Грушевского началось вооруженное восстание против диктаторского режима Януковича (Вогнекрещение);

2017 - В Украине официально появилось Общественное вещание: зарегистрировано Национальную общественную телерадиокомпанию Украины;

2017 - Исследователи из Northwestern University разработали систему искусственного интеллекта, которая прошла на человеческом уровне стандартный тест на визуальный интеллект.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.