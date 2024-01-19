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Ни сбережений, ни счетов, – как декларировал свое состояние кандидат на главу НАПК Александр Новицкий, который сам работал в НАПК

Кандидат на руководителя НАПК и нынешний глава Госинспекции архитектуры и градостроительства Украины Александр Новицкий и его семья в течение четырех лет не декларировали никаких денежных активов.

Налог на iPhone и повышение размера военного сбора: в Верховной Раде рассказали, как пытаются найти деньги на армию

При доходе более 20 тыс. гривен, военный сбор может быть уже не 1,5%, а 5%.

В Верховной Раде рассказали, почему в Украине сложно мобилизовать еще сотни тысяч граждан

Только на их экипировку и подготовку потребуется дополнительно более 300 млрд. гривен.

НАПК составил еще один протокол на руководителя Конституционного Суда Сергея Головатого и предупреждает, что он может быть уволен с должности

В НАПК сообщают, что составили протокол на исполняющего обязанности главы Конституционного Суда Сергея Головатого и говорят, что его могут уволить, но не объясняют детали.

Высший совет правосудия объявил конкурс на должность главы ГСА, однако вокруг вопроса, кто будет отбирать главу ГСА, развернулась настоящая битва

Члены Высшего совета правосудия пытались сформировать разный состав группы, которая будет отбирать главу ГСА, однако победило предложение главы ВСП.

  1. Общество

19 января: какой сегодня праздник и главные события

09:09, 19 января 2024
19 января отмечают Всемирный день домашнего сыра.
19 января: какой сегодня праздник и главные события
Источник фото: objectiv.tv
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19 января празднуют Всемирный день домашнего сыра, Международный день фетиша и День консервной банки. В США этот день определен как День Героев Конфедерации в Техасе, чествуют рождение Эдгара Аллана По, празднуют Национальный день попкорна. В Исландии отмечают День мужчины, а в Монте-Карло происходит открытие Международного циркового фестиваля.

Какой сегодня церковный праздник:

Православная церковь в этот день чтит память преподобного Макария Великого, Египетского, который родился около трехсотого года в селении Птинапор на территории Египта. После потери жены Макарий изучал Священное Писание и стал послушником у старца. Позже он стал учеником преподобного Антония Великого, основал монастырь и умер в 391 году.

Календарь важных событий за 19 января:

1903 - Объявлено проведение первых велогонок "Тур де Франс" - самого престижного и популярного спортивного велосоревнования;

1906 - Увидел свет первый номер первого украинского сатирического журнала "Шершень";

1907 - В журнале "Варьете" появились первые рецензии на кинофильмы;

1915 - Француз Георг Клод получил патент на неоновую трубку, которую использовали для наружной рекламы;

1938 - Американская фирма "General Motors" первая в мире начала серийное производство дизельных двигателей;

1946 - Создан Союз украинцев в Великобритании;

1955 - Президент США Дуайт Эйзенхауэр разрешил впервые показать по телевидению снятую пресс-конференцию;

1963 - Состоялось первое выступление группы The Beatles на телевидении;

1966 - Индира Ганди стала третьим премьер-министром Индии;

1978 - В Германии выпущен последний автомобиль "Фольксваген Жук" (продолжал выпускаться в Мексике до 2003);

2001 - В Бельгии разрешили употребление и хранение марихуаны;

2014 - В Киеве на улице Грушевского началось вооруженное восстание против диктаторского режима Януковича (Вогнекрещение);

2017 - В Украине официально появилось Общественное вещание: зарегистрировано Национальную общественную телерадиокомпанию Украины;

2017 - Исследователи из Northwestern University разработали систему искусственного интеллекта, которая прошла на человеческом уровне стандартный тест на визуальный интеллект.

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