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  1. В мире

Сенат США принял временный бюджет для предотвращения шатдауна: следующая цель – финансирование для Украины

22:02, 18 января 2024
Принятие пакета национальной безопасности, предусматривающего новое финансирование для Украины, станет следующей целью Сената после временного бюджета.
Сенат США принял временный бюджет для предотвращения шатдауна: следующая цель – финансирование для Украины
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В четверг, 18 января, Сенат США принял временный бюджет для того, чтобы предотвратить «шатдаун» - прекращение работы американского правительства. Об этом сообщил лидер демократов в Сенате США Чак Шумер в Х (бывший Twitter).

«Сенат только что принял законопроект о финансировании правительства и избегании ненужного прекращения работы.

Это хорошая новость для каждого американца, особенно для наших ветеранов, родителей и детей, фермеров и малых предприятий, которые бы все почувствовали последствия прекращения работы», — отметил он.

Также он добавил, что принятие пакета национальной безопасности, предусматривающего новое финансирование для Украины, станет следующей целью Сената после временного бюджета.

«Только что Конгресс избежит остановки работы, моя цель, чтобы Сенат как можно быстрее перешел к рассмотрению дополнительного документа национальной безопасности. Наша национальная безопасность, наши друзья за границей и будущее демократии не требуют ничего другого», - отметил Шумер.

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