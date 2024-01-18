Палата представників вимагає від Байдена чіткого плану щодо підтримки України

І хоча Палата представників виступає проти путінської війни, очікується план щодо України від Байдена.

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Спікер Палати представників США Майк Джонсон відхилив можливість розгляду імміграційної угоди, яку схвалив Сенат, заявивши, що «диявол криється в деталях», аргументуючи це тим, що Республіканська партія у Палаті представників поки не отримала задовільних відповідей від адміністрації президента Джо Байдена щодо його плану надання допомоги Україні, – повідомляє CNN.

Майк Джонс висловив свої обґрунтування після того, як відбулася зустріч з Байденом, де йшлося про питання підтримки України в умовах агресії росії. Речник Палати представників наголосив на тому, що, хоча всі вони виступають проти агресії путіна, без чіткої стратегії та чітко сформульованого фіналу неможливо витрачати мільярди доларів.

«Ми всі виступаємо проти володимира путіна, варварства та агресії, які він там проявив, і його необхідно зупинити. Але те, що зараз відбувається в Україні, цей статус-кво зберегти неможливо. Це неприпустимоо», - підкреслив Джонсон, звертаючись до президента.

Він закликав Байдена чітко сформулювати стратегію та описати, який має бути фінальний результат допомоги Україні: «Сер, ви повинні сформулювати, у чому полягає стратегія. Який фінал?».

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