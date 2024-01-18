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  1. В мире

Палата представителей требует от Байдена четкого плана по поддержке Украины

12:54, 18 января 2024
И хотя Палата представителей выступает против путинской войны, ожидается план по Украине от Байдена.
Палата представителей требует от Байдена четкого плана по поддержке Украины
Источник фото: Укринформ

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отклонил возможность рассмотрения иммиграционного соглашения, которое одобрил Сенат, заявив, что "дьявол кроется в деталях", аргументируя это тем, что Республиканская партия в Палате представителей пока не получила удовлетворительных ответов от администрации президента Джо Байдена относительно его плана оказания помощи Украине, - сообщает CNN.

Майк Джонс высказал свои обоснования после того, как состоялась встреча с Байденом, где речь шла о вопросах поддержки Украины в условиях агрессии россии. Представитель Палаты представителей отметил, что, хотя все они выступают против агрессии путина, без четкой стратегии и четко сформулированного финала невозможно тратить миллиарды долларов.

"Мы все выступаем против владимира путина, варварства и агрессии, которые он там проявил, и его необходимо остановить. Но то, что сейчас происходит в Украине, этот статус-кво сохранить невозможно. Это недопустимо", - подчеркнул Джонсон, обращаясь к президенту.

Он призвал Байдена четко сформулировать стратегию и описать, какой должен быть финальный результат помощи Украине: "Сэр, вы должны сформулировать, в чем заключается стратегия. Какой финал?".

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