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  1. В Украине

В Киеве таможенники помешали вывезти за границу редкие скульптуры 19-20 веков

12:35, 18 января 2024
Таможенники изъяли 3 редкие скульптуры фарфоровой фабрики Гарднера стоимостью 400 тысяч гривен.
В Киеве таможенники помешали вывезти за границу редкие скульптуры 19-20 веков
Источник фото: Государственная таможенная служба Украины

Таможенники Киевской таможни помешали незаконному вывозу за границу трех редких скульптур фарфоровой фабрики Гарднера, которые имеют культурное значение и оцениваются в 400 тысяч гривен. Об этом Государственная таможенная служба Украины.

Таможенники обнаружили признаки старины на скульптурах и отправили их на экспертизу в Национальный музей истории Украины. Эксперты подтвердили, что это редкая скульптурная пластика, изготовленная на частной фарфоровой фабрике Гарднера в 19-20 веках, которая действовала в Российской империи на территории современной Украины.

Среди изъятых произведений - фарфоровые скульптуры "Нендалец" (1870-1880 гг.), "Черногорец (ополченец)" (1880-х гг.) и "Мордовские женщины" (1927-1930 гг.) с фабричными клеймами. По заключению экспертов, они имеют значимость для культуры, а их общая оценочная стоимость составляет 400 тысяч гривен.

Законодательство Украины предусматривает, что на вывоз культурных ценностей за границу нужно разрешительное свидетельство от Министерства культуры. Поскольку такого документа не предоставлено, таможенники составили протоколы о нарушении таможенных правил в отношении граждан, которые отправляли эти ценности за границу.

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