У Києві митники завадили вивезти за кордон рідкісні скульптури 19-20 століть

Митники вилучили 3 рідкісні скульптури порцелянової фабрики Гарднера вартістю 400 тисяч гривень.

Джерело фото: Державна митна служба України

Митники Київської митниці перешкодили незаконному вивозу за кордон трьох рідкісних скульптур порцелянової фабрики Гарднера, які мають культурне значення та оцінюються в 400 тисяч гривень. Про це Державна митна служба України.

Митники виявили ознаки старовини на скульптурах та відправили їх на експертизу до Національного музею історії України. Експерти підтвердили, що це рідкісна скульптурна пластика, виготовлена на приватній порцеляновій фабриці Гарднера у 19-20 століттях, яка діяла в Російській імперії на території сучасної України.

Серед вилучених творів – порцелянові скульптури «Нендалець» (1870-1880 рр.), «Чорногорець (ополченець)» (1880-х рр.) та «Мордовські жінки» (1927-1930 рр.) з фабричними клеймами. За висновком експертів, вони мають значущість для культури, а їх загальна оцінна вартість становить 400 тисяч гривень.

Законодавство України передбачає, що на вивезення культурних цінностей за кордон потрібно дозвільне свідоцтво від Міністерства культури. Оскільки такого документу не надано, митники склали протоколи про порушення митних правил щодо громадян, які відправляли ці цінності за кордон.

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