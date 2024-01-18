Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вища рада правосуддя припинила відставку двох суддів, яких підозрюють у колабораційній діяльності

Колишні українські судді Тамара Міщенко та Наталія Купавська стали суддями так званого «Запорізького обласного суду».

Кабмін вніс зміни до порядку підтвердження військовослужбовцями статусу осіб, які беруть безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення нацбезпеки

Йдеться про підтвердження статусу осіб, які беруть безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф, з метою застосування пільги з оподаткування військовим збором.

Скільки отримує у НАЗК керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков, який претендує на голову Агентства

На голову НАЗК претендує керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков, - яку винагороду він отримував в Агентстві та будучи експертом ГО.

З першої спроби іспит на знання ПДД складають лише 28% бажаючих отримати посвідчення водія, а іспит на вміння керування автомобілем – 37%

У 2024 році умови складання іспитів на право керування автомобілем стануть ще більш жорсткими.

Серед чиновників, які отримують зарплати за підтримки США, проведуть опитування в Дії, - Михайло Федоров

Опитування потрібне для демонстрації партнерам більшої підзвітності і стосується тих держслужбовців, хто протягом 2022–2023 років отримував зарплати за рахунок Прямої бюджетної підтримки США, - очільник Мінцифри Михайло Федоров.

  1. В Україні

У Києві митники завадили вивезти за кордон рідкісні скульптури 19-20 століть

12:35, 18 січня 2024
Митники вилучили 3 рідкісні скульптури порцелянової фабрики Гарднера вартістю 400 тисяч гривень.
У Києві митники завадили вивезти за кордон рідкісні скульптури 19-20 століть
Джерело фото: Державна митна служба України
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Митники Київської митниці перешкодили незаконному вивозу за кордон трьох рідкісних скульптур порцелянової фабрики Гарднера, які мають культурне значення та оцінюються в 400 тисяч гривень. Про це Державна митна служба України.

Митники виявили ознаки старовини на скульптурах та відправили їх на експертизу до Національного музею історії України. Експерти підтвердили, що це рідкісна скульптурна пластика, виготовлена на приватній порцеляновій фабриці Гарднера у 19-20 століттях, яка діяла в Російській імперії на території сучасної України.

Серед вилучених творів – порцелянові скульптури «Нендалець» (1870-1880 рр.), «Чорногорець (ополченець)» (1880-х рр.) та «Мордовські жінки» (1927-1930 рр.) з фабричними клеймами. За висновком експертів, вони мають значущість для культури, а їх загальна оцінна вартість становить 400 тисяч гривень.

Законодавство України передбачає, що на вивезення культурних цінностей за кордон потрібно дозвільне свідоцтво від Міністерства культури. Оскільки такого документу не надано, митники склали протоколи про порушення митних правил щодо громадян, які відправляли ці цінності за кордон.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео