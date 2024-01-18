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  1. У світі

Сенат США ухвалив тимчасовий бюджет для запобігання шатдауну: наступна ціль — фінансування для України

22:02, 18 січня 2024
Прийняття пакету національної безпеки, який передбачає нове фінансування для України, стане наступною ціллю Сенату після тимчасового бюджету.
Сенат США ухвалив тимчасовий бюджет для запобігання шатдауну: наступна ціль — фінансування для України
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У четвер, 18 січня, Сенат США ухвалив тимчасовий бюджет для того, щоб запобігти «шатдауну» - припинення роботи американського уряду. Про це повідомив лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер у Х (колишній Twitter).

«Сенат щойно ухвалив законопроект про фінансування уряду та уникнення непотрібного припинення роботи.

Це хороша новина для кожного американця, особливо для наших ветеранів, батьків і дітей, фермерів і малих підприємств, які всі відчули б наслідки припинення роботи», — зазначив він.

Також він додав, що прийняття пакету національної безпеки, який передбачає нове фінансування для України, стане наступною ціллю Сенату після тимчасового бюджету.

«Щойно Конгрес уникне зупинки роботи, моя ціль, щоб Сенат якнайшвидше перейшов до розгляду додаткового документа з національної безпеки. Наша національна безпека, наші друзі за кордоном та майбутнє демократії не вимагають нічого іншого», - зазначив Шумер.

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