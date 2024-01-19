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  1. Суспільство

19 січня: яке сьогодні свято та головні події

09:09, 19 січня 2024
19 січня відзначають Всесвітній день домашнього сиру.
19 січня: яке сьогодні свято та головні події
Джерело фото: objectiv.tv
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19 січня святкують Всесвітній день домашнього сиру, Міжнародний день фетиша та День консервної бляшанки. У США цей день визначено як День Героїв Конфедерації в Техасі, вшановують народження Едгара Аллана По, святкують Національний день попкорну. В Ісландії відзначають День чоловіка, а в Монте-Карло відбувається відкриття Міжнародного циркового фестивалю.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква цього дня вшановує пам'ять преподобного Макарія Великого, Єгипетського, який народився близько трьохсотого року в селищі Птинапор на території Єгипту. Після втрати дружини Макарій вивчав Священне Писання та став послушником у старця. Пізніше він став учнем преподобного Антонія Великого, заснував монастир і помер у 391 році.

Календар важливих подій за 19 січня:

1903 - Оголошено проведення перших велоперегонів "Тур де Франс" - найпрестижнішого і найпопулярнішого спортивного велозмагання;

1906 - Побачив світ перший номер першого українського сатиричного журналу "Шершень";

1907 - У журналі "Вар'єте" з'явилися перші рецензії на кінофільми;

1915 - Француз Георг Клод отримав патент на неонову трубку, яку використовували для зовнішньої реклами;

1938 - Американська фірма "General Motors" перша у світі розпочала серійне виробництво дизельних двигунів;

1946 - Створено Союз українців у Великій Британії;

1955 - Президент США Дуайт Ейзенхауер дозволив уперше показати по телебаченню зняту прес-конференцію;

1963 - Відбувся перший виступ групи The Beatles на телебаченні;

1966 - Індіра Ганді стала третім прем'єр-міністром Індії;

1978 - У Німеччині випущено останній автомобіль "Фольксваген Жук" (продовжував випускатися в Мексиці до 2003);

2001 - У Бельгії дозволили вживання і зберігання марихуани;

2014 - У Києві на вулиці Грушевського почалося збройне повстання проти диктаторського режиму Януковича (Вогнехреща);

2017 - В Україні офіційно з'явилося Суспільне мовлення: зареєстровано Національну суспільну телерадіокомпанію України;

2017 - Дослідники з Northwestern University розробили систему штучного інтелекту, яка пройшла на людському рівні стандартний тест на візуальний інтелект.

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