Под Брянском из-за «прилета» пылает нефтебаза: видео

В Брянской области возник мощный пожар на нефтебазе в городе Клинцы. По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза и отчета Минобороны рф, это произошло в результате атаки украинского беспилотника.
Министерство обороны россии сообщило, что ночью 19 января они уничтожили беспилотник в Брянской области и традиционно обвинили Украину в атаках на регион.
По словам губернатора Брянской области, попытка атаки была направлена на объекты в городе Клинцы. Беспилотник, по его словам, был ликвидирован с помощью средств РЭБ, но он успел сбросить боеприпас на территорию нефтебазы.
Отмечается, возгорание привело к возгоранию резервуаров, однако по предварительной информации, пострадавших среди населения нет. В сети появились кадры сильного пожара на нефтебазе, сопровождающиеся густым задымлением. Ситуацию продолжают изучать и анализировать соответствующие службы.
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