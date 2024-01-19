Под Брянском из-за «прилета» пылает нефтебаза: видео

В Брянской области российские средства РЭБ ликвидировали дрон, однако он успел выпустить снаряд на нефтебазу, что привело к возгоранию резервуаров.

В Брянской области возник мощный пожар на нефтебазе в городе Клинцы. По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза и отчета Минобороны рф, это произошло в результате атаки украинского беспилотника.

Министерство обороны россии сообщило, что ночью 19 января они уничтожили беспилотник в Брянской области и традиционно обвинили Украину в атаках на регион.

По словам губернатора Брянской области, попытка атаки была направлена на объекты в городе Клинцы. Беспилотник, по его словам, был ликвидирован с помощью средств РЭБ, но он успел сбросить боеприпас на территорию нефтебазы.

Отмечается, возгорание привело к возгоранию резервуаров, однако по предварительной информации, пострадавших среди населения нет. В сети появились кадры сильного пожара на нефтебазе, сопровождающиеся густым задымлением. Ситуацию продолжают изучать и анализировать соответствующие службы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.