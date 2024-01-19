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Дело застройки коттеджей вдоль Киевской дамбы: ГБР задержало бизнесмена Мазепу на польской границе

09:21, 19 января 2024
Бизнесмен инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа задержан ГБР, а в офисе его компании провели обыски.
Дело застройки коттеджей вдоль Киевской дамбы: ГБР задержало бизнесмена Мазепу на польской границе
Источник фото: Investory News
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Украинского бизнесмена и основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу задержало ГБР при пересечении украино-польской границы. Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также источник отмечает о наличии российского следа в этом вопросе.

По данным издания NV, ГБР также провело обыски в офисе Concorde Capital по делу о предоставлении прав на земельные участки для строительства коттеджного городка Goodlife Park в Вышгородском районе Киевской области.

Бизнесмен Игорь Мазепа является основателем Concorde Capital, инвестиционной компании, которая известна своей деятельностью на финансовом рынке. Его адвокаты заявили о незаконных обысках в бизнес-центре, которые, по их словам, проводились без решения суда, и указали на изъятие документов и личных вещей сотрудников, которые не касаются дела.

Параллельно с этим был задержан Игорь Мазепа на украинско-польской границе, и его адвокаты заявили, что он отправлялся на Всемирный экономический форум в Давосе. Само уголовное производство связано с возведением недвижимости, в частности коттеджного городка, еще в 2013 году. Адвокаты связывают действия ГБР с давлением на Мазепу в корпоративном споре по Майницкому месторождению с участием инвест-банкира.

По данным Нацполиции, служащие госгеокадастра и другие, осуществляла обманные операции по выкупу земель водного фонда вдоль Киевской дамбы.

"Более 7 га земель водного фонда вдоль Киевской дамбы между селами Хотяновка и Лебедевка незаконно отчудили из государственной собственности и безвозмездно передали в частную собственность подконтрольным лицам якобы для ведения садоводства", - говорится в сообщении Нацполиции.

Многих студентов, которые находились в трудном материальном положении, привлекли через соцсети, обещая им возможность ведения садоводства на отчужденных участках. Земли, на самом деле предназначенные для строительства коттеджей, утверждались путем получения фиктивных технических паспортов.

Полученные таким путем права на строительство использовались для построения коттеджей без получения необходимых разрешений и согласований от соответствующих контролирующих органов.

18 января, в результате совместной операции Нацполиции, ГБР и Офиса Генерального прокурора, задержан бизнесмен-основатель инвестиционной компании и его брат, а также два сообщника при попытке пересечь границу Украины. По факту нарушений квалифицировали ст. 255, 233 и 209 Уголовного кодекса Украины, и они могут быть лишены свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

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