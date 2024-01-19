Прихильники Рютте намагаються зробити його наступним лідером НАТО

Прихильники Рютте працюють над тим, щоб залучити всі країни-члени НАТО до одноголосної підтримки на наступних виборах генсека НАТО.

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Країни, що виражають підтримку прем'єр-міністру Нідерландів Марка Рютте для призначення його главою НАТО, працюють над тим, щоб ухвалити рішення до літа цього року. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

Рішення має отримати одноголосну підтримку серед 31 країни-члена НАТО, і Марк Рютте вже є великим фаворитом на роль наступника нинішнього генерального секретаря Єнса Столтенберга, чий термін закінчується у жовтні. Однак деякі країни Східної Європи ще не поспішають підтримувати Рютте.

Марк Рютте виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де закликав європейські країни витрачати більше на оборону, а також висловив підтримку нападів США та Великобританії на хуситів на початку цього місяця.

Зазначається, що пост глави НАТО стане критично важливим, оскільки війна росії з Україною протягом багатьох років вимагатиме балансу між уникненням прямих конфліктів та підтримкою союзників. Роль генерального секретаря також включатиме заохочення союзників забезпечувати військову та фінансову підтримку України.

Марк Рютте завершує 13-річний термін на посаді прем'єр-міністра Нідерландів, після того як уряд країни розпався у липні через розбіжності щодо міграційної політики. Він планує піти у відставку, як тільки буде сформовано новий уряд, очолить який ультраправий політик Герт Вілдерс.

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