У Telegram зʼявилися нові функції отримання повідомлень

Оновлення у Telegram стали доступни для всіх користувачів.

Джерело фото: tehnofan

У месенджері Telegram з'явилися нові можливості завдяки останнім оновленням, які стали доступні як для користувачів Premium, так і для звичайних користувачів. Цією інформацією поділилися самі користувачі платформи.

Однією з ключових оновлених функцій стало обмеження отримання особистих повідомлень для власників Premium. Тепер вони можуть вибрати варіанти «Усі користувачі» або «Контакти і Premium-користувачі».

Додатково, Premium-користувачі, які обрали приховання своєї активності, тепер можуть бачити онлайн-статус і час останнього відвідування всіх користувачів, які не обрали приховання цих даних.

Ще однією важливою оновленою можливістю стало введення часу прочитання в особистих чатах для всіх користувачів месенджера. Однак Premium-акаунти мають можливість приховати цю інформацію від своїх співрозмовників.

Крім цього, до функціоналу додана можливість відправки одноразових голосових та відеоповідомлень, які автоматично видаляються після відтворення. Це дозволяє користувачам надсилати чутливу інформацію, забезпечуючи її автоматичне видалення для забезпечення приватності.

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