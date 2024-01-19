В Минюсте хотят разрешить осужденным воевать: разработаны предложения изменений к законам

Законодательно запрещена мобилизация осужденных.

Министерство юстиции наработало изменения, благодаря которым люди с судимостью смогут присоединиться к обороне страны, ведь законодательно запрещена мобилизация осужденных. Об этом заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в эфире Украинского Радио.

«Сегодняшняя действующая норма законодательства не позволяет осужденным присоединиться к рядам (ВСУ, – ред.)», – заявила заместитель министра.

По словам Высоцкой, речь идет не только о тех, кто сейчас отбывает наказание, но и о тех, которые были осуждены, ранее и уже отбыли наказание.

«Они живут среди нас, так же боятся, так же переживают и могут быть полезными, но, к сожалению, они сняты с военного учета и никоим образом не могут помочь армии», - пояснила она.

По словам Высоцкой, по состоянию на сегодняшний день ТЦК отказывают людям в мобилизации, если у них уже была судимость.

«Первая преграда – законодательная, поэтому мы наработали законодательные изменения и подали их в комитет. Они очень дискуссионны, потому что армия должна отвлекаться на такую категорию людей, как бывшие осужденные или нынешние осужденные, если они присоединятся», - пояснила замминистра.

«Если мы сегодня ведем дискуссии в комитетах, то я думаю, что январь-февраль – это время, когда будут приняты новые правила мобилизации», – заявила Высоцкая.

Однако она предупредила, что нет гарантий, что вопрос с осужденными решится сразу, потому что эта дискуссия, по ее словам, не может останавливать другие важные изменения.

«Может быть, сейчас в каком-то ограниченном варианте будут приниматься изменения, например, в отношении осужденных, которые уже вышли несколько лет назад из тюрем, или были осуждены за отдельные преступления», - добавила она.

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