Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Прокуроры предлагают суду избрать бизнесмену Игорю Мазепе залог в размере 700 млн грн

«Прокуроры просят как меру пресечения для меня залог в размере 700 млн грн и еще 500 млн грн за моего брата», - Игорь Мазепа.

В странах ЕС установят лимит на платежи наличными – до 10 тысяч евро, а торговцев предметами роскоши и криптовалютой обяжут проверять клиентов – новые правила

Органы Европейского Союза финализовали новые правила для стран ЕС, которыми ограничат наличные расчеты 10 тысячами евро, будут проверять лиц, которые рассчитываются время от времени наличными на сумму от 3 тысяч евро, а также обяжут лиц, предоставляющих услуги в сфере криптовалют и продажи предметов роскоши делать досье на клиентов.

Ни сбережений, ни счетов, – как декларировал свое состояние кандидат на главу НАПК Александр Новицкий, который сам работал в НАПК

Кандидат на руководителя НАПК и нынешний глава Госинспекции архитектуры и градостроительства Украины Александр Новицкий и его семья в течение четырех лет не декларировали никаких денежных активов.

Налог на iPhone и повышение размера военного сбора: в Верховной Раде рассказали, как пытаются найти деньги на армию

При доходе более 20 тыс. гривен, военный сбор может быть уже не 1,5%, а 5%.

В Верховной Раде рассказали, почему в Украине сложно мобилизовать еще сотни тысяч граждан

Только на их экипировку и подготовку потребуется дополнительно более 300 млрд. гривен.

  1. В Украине

В Минюсте хотят разрешить осужденным воевать: разработаны предложения изменений к законам

10:56, 19 января 2024
Законодательно запрещена мобилизация осужденных.
В Минюсте хотят разрешить осужденным воевать: разработаны предложения изменений к законам
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции наработало изменения, благодаря которым люди с судимостью смогут присоединиться к обороне страны, ведь законодательно запрещена мобилизация осужденных. Об этом заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в эфире Украинского Радио.

«Сегодняшняя действующая норма законодательства не позволяет осужденным присоединиться к рядам (ВСУ, – ред.)», – заявила заместитель министра.

По словам Высоцкой, речь идет не только о тех, кто сейчас отбывает наказание, но и о тех, которые были осуждены, ранее и уже отбыли наказание.

«Они живут среди нас, так же боятся, так же переживают и могут быть полезными, но, к сожалению, они сняты с военного учета и никоим образом не могут помочь армии», - пояснила она.

По словам Высоцкой, по состоянию на сегодняшний день ТЦК отказывают людям в мобилизации, если у них уже была судимость.

«Первая преграда – законодательная, поэтому мы наработали законодательные изменения и подали их в комитет. Они очень дискуссионны, потому что армия должна отвлекаться на такую категорию людей, как бывшие осужденные или нынешние осужденные, если они присоединятся», - пояснила замминистра.

«Если мы сегодня ведем дискуссии в комитетах, то я думаю, что январь-февраль – это время, когда будут приняты новые правила мобилизации», – заявила Высоцкая.

Однако она предупредила, что нет гарантий, что вопрос с осужденными решится сразу, потому что эта дискуссия, по ее словам, не может останавливать другие важные изменения.

«Может быть, сейчас в каком-то ограниченном варианте будут приниматься изменения, например, в отношении осужденных, которые уже вышли несколько лет назад из тюрем, или были осуждены за отдельные преступления», - добавила она.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Калугіна
    Інна Калугіна
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду
  • Микола Місечко
    Микола Місечко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва