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Прокуроры предлагают суду избрать бизнесмену Игорю Мазепе залог в размере 700 млн грн

«Прокуроры просят как меру пресечения для меня залог в размере 700 млн грн и еще 500 млн грн за моего брата», - Игорь Мазепа.

В странах ЕС установят лимит на платежи наличными – до 10 тысяч евро, а торговцев предметами роскоши и криптовалютой обяжут проверять клиентов – новые правила

Органы Европейского Союза финализовали новые правила для стран ЕС, которыми ограничат наличные расчеты 10 тысячами евро, будут проверять лиц, которые рассчитываются время от времени наличными на сумму от 3 тысяч евро, а также обяжут лиц, предоставляющих услуги в сфере криптовалют и продажи предметов роскоши делать досье на клиентов.

Ни сбережений, ни счетов, – как декларировал свое состояние кандидат на главу НАПК Александр Новицкий, который сам работал в НАПК

Кандидат на руководителя НАПК и нынешний глава Госинспекции архитектуры и градостроительства Украины Александр Новицкий и его семья в течение четырех лет не декларировали никаких денежных активов.

Налог на iPhone и повышение размера военного сбора: в Верховной Раде рассказали, как пытаются найти деньги на армию

При доходе более 20 тыс. гривен, военный сбор может быть уже не 1,5%, а 5%.

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Под Черниговом школьный автобус столкнулся с фурой, фото

11:15, 19 января 2024
В результате столкновения школьного автобуса с фурой трое получили ранения, в частности, один ребенок.
Под Черниговом школьный автобус столкнулся с фурой, фото
Источник фото: полиция Черниговской области
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В пятницу, 19 января, в Черниговском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, с участием школьного автобуса и грузовика, - сообщает полиция Черниговской области.

Инцидент случился около 7:30 утра, и в результате него пострадали три человека.

Предварительно известно, что среди пострадавших - двое взрослых и один ребенок. Сейчас правоохранители осуществляют расследование и устанавливают все обстоятельства ДТП. На месте происшествия работают полицейские Черниговского райуправления и следователь по расследованию преступлений в сфере транспорта. Детали инцидента выясняются.

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