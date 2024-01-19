Под Черниговом школьный автобус столкнулся с фурой, фото

В результате столкновения школьного автобуса с фурой трое получили ранения, в частности, один ребенок.

Источник фото: полиция Черниговской области

В пятницу, 19 января, в Черниговском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, с участием школьного автобуса и грузовика, - сообщает полиция Черниговской области.

Инцидент случился около 7:30 утра, и в результате него пострадали три человека.

Предварительно известно, что среди пострадавших - двое взрослых и один ребенок. Сейчас правоохранители осуществляют расследование и устанавливают все обстоятельства ДТП. На месте происшествия работают полицейские Черниговского райуправления и следователь по расследованию преступлений в сфере транспорта. Детали инцидента выясняются.

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