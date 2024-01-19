У країнах ЄС встановлять ліміт на платежі готівкою – до 10 тисяч євро, а торговців предметами розкоші та криптовалютою зобов'яжуть перевіряти клієнтів – нові правила

Органи Європейського Союзу фіналізували нові правила для країн ЄС, якими обмежать розрахунки готівкою 10 тисячами євро, будуть перевіряти осіб, які розраховуються час від часу готівкою на суму від 3 тисяч євро, а також зобов'яжуть осіб, які надають послуги у сфері криптовалют та продажу предметів розкоші робити досьє на клієнтів.

Максимальний ліміт для готівкових платежів у ЄС становитиме 10 000 євро, а суб’єкти фінансового моніторингу повинні будуть ідентифікувати та підтвердити особу, яка час від часу здійснює операції з готівкою на суму від 3 000 до 10 000 євро.

Так, Рада ЄС та парламент 18 січня повідомили, що фіналізували угоду щодо нового пакету боротьби з відмиванням грошей, який спрямований на захист громадян ЄС та фінансової системи ЄС від відмивання грошей та фінансування тероризму.

Ця угода є невід'ємною частиною нової системи ЄС з боротьби з відмиванням грошей.

З новим пакетом всі правила, які застосовуються до приватного сектору, будуть перенесені в нове регулювання, а директива стосуватиметься організації інституційних систем фінансового моніторингу на національному рівні в державах-членах ЄС.

Готівкові розрахунки обмежать

Зокрема, Рада ЄС та парламент дійшли висновку, що в масштабі всього ЄС необхідний максимальний ліміт для готівкових платежів у розмірі 10 000 євро, що ускладнить відмивання брудних грошей злочинцям. Держави-члени матимуть можливість знижувати максимальну межу, якщо захочуть.

Крім того, згідно з попередньою угодою, зобов’язані особи (тобто суб’єкти фінансового моніторингу) повинні ідентифікувати та підтвердити особу особи, яка час від часу здійснює операції з готівкою на суму від 3 000 до 10 000 євро.

Торговці розкішшю та продавці криптовалют зобов’язані будуть підтверджувати клієнтів

Зобов’язані організації, такі як фінансові установи, банки, агентства нерухомості, служби управління активами, казино, торгові підприємства, відіграють центральну роль посередників у системі боротьби з відмиванням грошей та протидією фінансуванню тероризму.

Угода розширює список суб'єктів фінмоніторингу. Нові правила охоплюватимуть більшу частину крипто-сектору, змушуючи всіх постачальників послуг криптоактивів (CASP) проводити комплексну перевірку своїх клієнтів. Це означає, що їм доведеться перевіряти факти та інформацію про своїх клієнтів, а також повідомляти про підозрілу активність.

Згідно з угодою, CASP повинні застосовувати заходи комплексної перевірки клієнтів при здійсненні транзакцій на суму 1000 євро і більше. Він додає заходів щодо зниження ризиків, пов'язаних із транзакціями з автономними гаманцями.

Іншими секторами, яких стосується комплексна перевірка клієнтів та зобов'язання за звітністю, будуть торговці предметами розкоші, такими як дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння, ювеліри, годинникарі та ювеліри. Торговці розкішними автомобілями, літаками та яхтами, а також предметами культурного призначення (наприклад, витворами мистецтва) також стануть зобов'язаними суб'єктами.

У попередній угоді визнається, що футбольний сектор є найвищим ризиком, і розширюється список зобов'язаних осіб до професійних футбольних клубів та агентів. Однак, оскільки сектор та його ризики сильно відрізняються, держави-члени матимуть можливість виключити їх зі списку, якщо вони мають низький ризик.

Розширена комплексна перевірка

Рада та Парламент також запровадили конкретні посилені заходи комплексної перевірки транскордонних кореспондентських відносин для постачальників послуг криптоактивів.

Рада та Парламент погодилися, що кредитні та фінансові установи вживатимуть посилених заходів комплексної перевірки, коли ділові відносини з дуже багатими (з високим рівнем власного капіталу) особами передбачають управління великою кількістю активів. Невиконання цієї вимоги вважатиметься обтяжливою обставиною у режимі санкцій.

Фінансова розвідка

У кожній державі-члені ЄС вже створено підрозділ фінансової розвідки (ПФР) для запобігання, звітності та боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Ці ПФР несуть відповідальність за отримання та аналіз інформації щодо відмивання грошей та фінансування тероризму, особливо у формі звітів від зобов'язаних організацій.

Згідно з угодою, підрозділи фінансової розвідки матимуть негайний та прямий доступ до фінансової, адміністративної та правоохоронної інформації, включаючи податкову інформацію, інформацію про кошти та інші активи, заморожені відповідно до цільових фінансових санкцій, інформацію про перекази коштів та криптопереведення, інформацію про національні автомобільні операції у реєстрах транспортних засобів, літаків та плавзасобів, митні дані, а також доступ до національних реєстрів зброї та озброєнь, серед іншого.

ПФР продовжують надавати інформацію компетентним органам, яким доручено боротися з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, включаючи органи, що виконують слідчі, прокурорські чи судові функції. У транскордонних справах підрозділи фінансової розвідки тісніше співпрацюватимуть зі своїми колегами в державі-члені ЄС, з котрої надійшло підозріле повідомлення. Система FIU.net буде модернізована, щоб забезпечити швидке розповсюдження транскордонних звітів.

Згідно з попередньою угодою застосування основних прав підтверджується як невід'ємна частина роботи ПФР і враховується при прийнятті рішень.

Угода встановлює міцну основу для ПФР, що дозволяє призупиняти або відмовляти у згоді на транзакцію для проведення аналізу, оцінки підозр та поширення результатів відповідним органам для вжиття відповідних заходів.

Далі текст угоди буде доопрацьовано та подано представникам держав-членів у Комітеті постійних представників та Європейському парламенті на затвердження. У разі схвалення Раді та Парламенту доведеться офіційно прийняти тексти, перш ніж вони будуть опубліковані в Офіційному журналі ЄС та набудуть чинності.

Автор: Наталя Мамченко

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