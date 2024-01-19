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Органи Європейського Союзу фіналізували нові правила для країн ЄС, якими обмежать розрахунки готівкою 10 тисячами євро, будуть перевіряти осіб, які розраховуються час від часу готівкою на суму від 3 тисяч євро, а також зобов'яжуть осіб, які надають послуги у сфері криптовалют та продажу предметів розкоші робити досьє на клієнтів.

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  1. В Україні

Розтрата майже 2 млн гривень на закупівлі генераторів: судитимуть посадовця КМДА

12:48, 19 січня 2024
Посадовця КМДА підозрюють у зловживанні службовим становищем та розтраті коштів з резервного фонду бюджету столиці.
Розтрата майже 2 млн гривень на закупівлі генераторів: судитимуть посадовця КМДА
Джерело фото: поліція Києва
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Столичні правоохоронці направили до суду обвинувальний акт стосовно посадовця Київської міської державної адміністрації, який, за попередніми даними, розтратив близько 2 млн гривень під прикриттям закупівлі генераторів. Про це повідомляє поліція Києва.

Посадовець мав домовленість із підприємством щодо закупівлі електричних генераторів за завищеними цінами, використовуючи для цього кошти з резервного фонду бюджету столиці. Під час досудового розслідування встановлено, що внаслідок цих дій відбулася розтрата бюджетних коштів на суму 1 829 166 гривень.

Правоохоронці повідомили посадовця про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. У разі визнання вини йому загрожує від семи до дванадцяти років ув'язнення.

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