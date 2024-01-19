Задержание бизнесмена Игоря Мазепы: движение «Манифест 42» призвало Зеленского разобраться в проблеме давления на бизнес

Также общественное движение призвало украинский бизнес «объединиться для сопротивления давлению силовиков».

После задержания бизнесмена и основателя инвесткомпании Concorde Capital Игоря Мазепы общественное движение «Манифест 42» призвало украинские бизнес к объединению для сопротивления давлению силовиков. Об этом говорится в заявлении организации.

Также движение призвало Президента Владимира Зеленского напрямую разобраться в проблеме.

Движение указывает, что обыски в офисе Concorde Capital прошли без судебных решений.

«Общественное движение «Манифест 42» призывает все бизнес-объединение Украины к решительному сопротивлению произволом тыловых силовиков, очередным проявлением которого стало задержание предпринимателя Игоря Мазепы.

Маски-шоу в офисе предприятия на этот раз прошло даже без судебных решений. А недопуск адвокатов к местам обыска стал новым уровнем наглости и беззакония действий оборотней в погонах», - заявили там.

Там подчеркивают, что многочисленные обращения к президенту Владимиру Зеленскому по поводу беспрецедентной волны непрерывных атак тыловых силовиков на бизнес остаются без должного реагирования.

«Статья 42 Конституции, гарантирующая право на предпринимательскую деятельность, растоптана в угоду коррупционерам, засевшим в силовых структурах и грабившим государство посреди войны. Гарант Конституции молчит.

При этих условиях у украинских предпринимателей не остается иного выхода, кроме объединения усилий для организованного сопротивления. Просим бизнес-объединение Украины привлечь все имеющиеся ресурсы, чтобы остановить фактическую ликвидацию права на предпринимательскую деятельность», - говорится в заявлении.

По мнению бизнес-сообщества, сейчас в Украине создается «кейс Мазепы», «после которого у миллионов украинцев возникнет вопрос, стоит ли создавать легальный бизнес и вести честную предпринимательскую деятельность в Украине».

Итак, движение решило снова призвать президента Владимира Зеленского «непосредственно разобраться в проблеме произвола тыловых силовиков».

«Речь идет не просто о нарушении Конституции, а о внутренней угрозе национальной безопасности государства», - резюмировало движение.

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