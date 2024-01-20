Суд избрал меру пресечения для брата Игоря Мазепы

Юрию Мазепе избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 44 миллиона гривен.

Фото: УНІАН

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Как ранее сообщалось, суд избрал бизнесмену Игорю Мазепе арест с возможностью внесения залога в 349 млн грн.

Позже мера пресечения была избрана для брата Игоря Мазепы — Юрия, который является одним из четырех задержанных по делу о преступной организации, передает «Суспільне».

Суд отправил Юрия Мазепу под стражу с альтернативой залога 44 миллиона гривен.

Прокуратура просила назначить Юрию Мазепе залог в размере 500 миллионов гривен.

Как отмечает издание, Юрий Мазепа подозревается в участии в преступной группировке.

Ранее сообщалось, что двум сообщникам Мазепы, фигурирующим по делу о незаконном завладении землями Киевской ГЭС, Печерский райсуд Киева также избрал меру пресечения.

Напомним, украинского бизнесмена и основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу задержало ГБР при пересечении украино-польской границы.

Позже общественное движение «Манифест 42» призвало украинские бизнес к объединению для сопротивления давлению силовиков.

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