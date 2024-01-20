Зеленский о гарантиях безопасности: видим конкретные даты, когда могут быть новые и сильные документы

Владимир Зеленский анонсировал новые оборонные пакеты для Украины и соглашения о безопасности с партнерами.

В субботу, 20 января, Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении анонсировал новые оборонные пакеты для Украины и соглашения о безопасности с партнерами.

По его словам, первые результаты следует ожидать в январе-феврале.

«Готовим новые соглашения с партнерами – сильные двусторонние соглашения. Январь и февраль должны принести соответствующие результаты. Уже есть конкретные даты, когда могут быть новые и сильные документы. Я благодарен всей нашей команде, которая вовлечена в переговоры, всем тем лидерам, тем государствам, которые готовы к действительно амбициозным решениям», - сказал Зеленский.

Также он добавил, что идет подготовка работы с ключевыми партнерами «и по конкретной оборонной поддержке уже сейчас, на этих неделях и месяцах».

Будут новые оборонные пакеты. Я благодарен всем друзьям Украины в мире, кто понимает, что поле боя не может просто подождать и что спасение жизней не может быть отложено, и всем, кто пытается ускорить решения, которые нужны – нужны именно сейчас», - сказал Президент.

Ранее сообщалось, что Украина подписала с Британией соглашение о гарантиях безопасности. Такой же шаг готова сделать и Франция.

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