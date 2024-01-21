«Замаскированное самоубийство»: на Харьковщине мужчина убил товарища и сбросил его тело на железнодорожный путь

Между 70-летним подозреваемым и его 57-летним товарищем возник конфликт на бытовой почве, который закончился убийством.

Фото: Pixabay

В Харьковской области правоохранители сообщили о подозрении 70-летнему мужчине по факту умышленного убийства.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, в Харьковском районе на железнодорожном пути было обнаружено окровавленное тело погибшего мужчины.

По данным следствия, вечером 17 января компания из друзей распивали алкогольные напитки в доме с. Дубовка в Харьковском районе.

«Между 70-летним подозреваемым и его 57-летним товарищем возник конфликт на бытовой почве, который, к сожалению, словами не закончился.

Злоумышленник схватил кухонный нож и нанес вторую несколько ударов в шею. Потерпевший погиб на месте», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавляют, чтобы скрыть свое преступление, подозреваемый решил замаскировать все под самоубийство. Он положил тело погибшего на санки и повез на железнодорожную станцию. Дойдя до места, подозреваемый сбросил труп на железнодорожный путь, чтобы тело мужчины переехал поезд, словно «он покончил жизнь самоубийством». После этого убийца ушел домой.

Однако железнодорожники обнаружили труп, а правоохранители задержали мужчину. Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения: подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.