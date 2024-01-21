Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
При каких условиях мужчины в 2024 году имеют право получить пенсионное удостоверение, - ответ Пенсионного фонда

Право на назначение пенсии по возрасту после достижения возраста 60 лет имеют лица при наличии страхового стажа, в частности, в 2024 году – не менее 31 года.

Приобщение к материалам дела результатов НСРД по другому уголовному производству, - позиция Верховного Суда

В кассационной жалобе в ВС прокурор не согласился с признанием недопустимым доказательством протокола по результатам НСРД и приложения к нему – магнитного носителя информации, поскольку в материалах уголовного производства имеется ходатайство и соответствующее постановление суда о предоставлении разрешения на использование результатов НСРД в другом уголовном производстве.

Следствие поведения стороны обвинения, которое своими действиями значительно усложнило исследование важных доказательств судом, должно толковаться в пользу защиты, чтобы не поощрять обвинение к использованию таких приемов, - ВС

КУС ВС также напомнил, что в контексте исследования вопроса провокации важно также установить, имели ли до проведения специальной операции органы расследования надежную информацию о преступной деятельности лица, в отношении которого проводится такая операция.

Должница ссылалась на полиграф как доказательство неполучения ею денег взаймы при наличии расписки, – что решил Верховный Суд

Истец указал, что предоставил взаймы женщине 250 000 долларов США, в подтверждение чего та собственноручно написала долговую расписку и обязалась вернуть ему средства.

Размещение МАФов в контексте соблюдения правил безопасности дорожного движения, а также правил благоустройства, — позиция Верховного Суда

Верховный Суд высказался о порядке и условиях продления действия паспорта привязки временного сооружения.

  1. В Украине

«Замаскированное самоубийство»: на Харьковщине мужчина убил товарища и сбросил его тело на железнодорожный путь

07:19, 21 января 2024
Между 70-летним подозреваемым и его 57-летним товарищем возник конфликт на бытовой почве, который закончился убийством.
«Замаскированное самоубийство»: на Харьковщине мужчина убил товарища и сбросил его тело на железнодорожный путь
Фото: Pixabay
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Харьковской области правоохранители сообщили о подозрении 70-летнему мужчине по факту умышленного убийства.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, в Харьковском районе на железнодорожном пути было обнаружено окровавленное тело погибшего мужчины.

По данным следствия, вечером 17 января компания из друзей распивали алкогольные напитки в доме с. Дубовка в Харьковском районе.

«Между 70-летним подозреваемым и его 57-летним товарищем возник конфликт на бытовой почве, который, к сожалению, словами не закончился.

Злоумышленник схватил кухонный нож и нанес вторую несколько ударов в шею. Потерпевший погиб на месте», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавляют, чтобы скрыть свое преступление, подозреваемый решил замаскировать все под самоубийство. Он положил тело погибшего на санки и повез на железнодорожную станцию. Дойдя до места, подозреваемый сбросил труп на железнодорожный путь, чтобы тело мужчины переехал поезд, словно «он покончил жизнь самоубийством». После этого убийца ушел домой.

Однако железнодорожники обнаружили труп, а правоохранители задержали мужчину. Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения: подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Галина Третьякова
    Галина Третьякова
    голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів