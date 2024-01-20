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Цифровизация военного учета: в Минобороны рассказали, какие изменения ждут украинцев

17:57, 20 января 2024
В Минобороны сообщили, какие изменения ждут военнообязанных после принятия Радой закона о создании е-реестра призывников.
Цифровизация военного учета: в Минобороны рассказали, какие изменения ждут украинцев
Фото: 24tv.ua
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 16 января Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 10062 «О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании порядка обработки и использования данных в государственных реестрах для военного учета и обретения статуса ветерана войны во время действия военного положения». Также мы публиковали полный анализ принятого закона.

В пресс-службе Министерства обороны Украины рассказали об основных изменениях, ожидающих военнообязанных.

Облачные услуги

Украина сможет размещать свои ИТ-системы в облаках стран-членов НАТО. Это усилит киберзащиту, откроет доступ к разведданным партнерам и уменьшит количество объектов критической инфраструктуры, защита которых требует дополнительного ПВО.

«Оберіг»

Документ усовершенствует взаимодействие между реестрами и расширит перечень сведений о военнообязанных. Это позволит наполнить «Оберіг» по упрощенной процедуре: без лишней бюрократии. А гражданам не нужно будет собирать кучу документов для ТЦК: например, информация об обучении на дневной форме или данные об инвалидности уже будут в реестре.

Электронный кабинет военнообязанного

Граждане смогут вносить изменения в свои персональные данные. К примеру, дополнить информацию об образовании или знании иностранных языков.

УБД

 Военные смогут подавать электронное заявление о получении статуса участника боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны или члена семьи погибшего Защитника. Но в случае невозможности воинской части предоставить сведения — комиссия будет оставаться.

Еще мы писали, что получить информацию о внесении себя в Реестр военнообязанных можно будет через системы Минцифры.

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