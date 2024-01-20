Цифровізація військового обліку: у Міноборони розповіли, які зміни чекають на українців

У Міноборони повідомили, які зміни чекають військовозобов’язаних після ухвалення Радою закону про створення е-реєстру призовників.

Фото: 24tv.ua

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 16 січня Верховна Рада ухвалила в цілому як закон законопроект 10062 «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних у державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану». Також ми публікували повний аналіз ухваленого закону.

У пресслужбі Міністерства оборони України розповіли про основні зміни, які чекають на військовозобовʼязаних.

Хмарні послуги

Україна зможе розміщувати свої ІТ-системи у хмарах країн-членів НАТО. Це посилить кіберзахист, відкриє доступ до розвідданих партнерів та зменшить кількість об’єктів критичної інфраструктури, захист яких потребує додаткового ППО.

«Оберіг»

Документ удосконалить взаємодію між реєстрами та розширить перелік відомостей про військовозобов'язаних. Це дозволить наповнити «Оберіг» за спрощеною процедурою: без зайвої бюрократії. А громадянам не потрібно буде збирати купу документів для ТЦК: наприклад, інформація про навчання на денній формі чи дані про інвалідність вже будуть в реєстрі.

Електронний кабінет військовозобов'язаного

Громадяни зможуть вносити зміни щодо своїх персональних даних. Наприклад, доповнити інформацію про освіту чи знання іноземних мов.

УБД

Військові зможуть подавати електронну заяву про отримання статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни чи члена сім'ї загиблого Захисника. Але у разі неможливості військової частини надати відомості — комісія залишатиметься.

Також ми писали, що отримати інформацію про внесення себе до Реєстру військовозобов’язаних можна буде через системи Мінцифри.

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