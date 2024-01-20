Це буде фундаментом Третьої світової, – Роберт Фіцо пригрозив блокувати вступ України до НАТО

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що виступає проти членства України у НАТО.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що під час зустрічі із главою українського уряду Денисом Шмигалем скаже, що його країна проти членства України в НАТО, передає RTVS.

«Я йду (на зустріч, - ред.) з гуманітарною допомогою, підтвердимо, що жодної зброї вони не отримуватимуть від словацької армії та з державних складів», - сказав він.

За словами Фіцо, Словаччина поважає рішення України вступити до ЄС, але додав, що «вони (Україна, - ред) повинні відповідати умовам».

«Я скажу, що я проти членства України в НАТО, що матиму право вето і блокуватиму це, тому що це буде фундаментом Третьої світової війни», - заявив він.

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що його країна ветуватиме будь-які рішення, спрямовані на обмеження прав Угорщини в ЄС.

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