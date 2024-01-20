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  1. Суспільство

Де в Україні виплачують найвищі та найнижчі пенсії: інфографіка

17:38, 20 січня 2024
Стало відомо, яка середня пенсія по різних областях України.
Де в Україні виплачують найвищі та найнижчі пенсії: інфографіка
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Українцям повідомили, яка середня пенсія по різних областях країни, а також де пенсіонери одержують найвищі та найнижчі суми виплат. Про це розповів Опендатабот.

Зазначається, що у 2024 році пенсійні виплати одержують 10 516 537 українців.

5385 гривень складає середня пенсія в Україні на початок 2024 року. За рік цей показник зріс на 16,5%.

До трійки міст та областей з високими виплатами станом на 2023 рік входять:

Київ – 7 249 гривень

Рівненська область – 6 674 гривні

Донецька область – 6 622 гривні

Області з найменшими пенсійними виплатами такі:

Закарпатська область - 4 262 гривні

Чернівецька область – 4 255 гривень

Тернопільська область – 4 070 гривень

Раніше ми писали, що в Україні пенсіонерів стало менше, проте пенсії половини з них – до 4000 гривень.

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