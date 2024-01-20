Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Розміщення МАФів у контексті дотримання правил безпеки дорожнього руху, а також правил благоустрою, — позиція Верховного Суду

Верховний Суд висловився щодо порядку та умов продовження дії паспорту прив’язки тимчасової споруди.

Вища рада правосуддя повідомила, які дисциплінарні скарги на суддів є пріоритетними для розгляду

У пріоритеті Ради правосуддя, зокрема, скарги на суддів, дії яких викликали значний суспільний резонанс.

Кабмін затвердив Порядок направлення військовослужбовців на огляд для виявлення стану алкогольного чи наркотичного сп’яніння

Огляду підлягають військовослужбовці і військовозобов’язані, щодо яких є підстави вважати, що вони виконують обов’язки військової служби або перебувають на території військових частин у стані сп’яніння, - Кабмін затвердив постанову.

Принцип неприпустимості застереження у господарському договорі щодо виключення або обмеження відповідальності стосується як виробників продукції, так і її продавців, - Велика Палата ВС

Закон про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту продукції не поширюється на відносини з відшкодування збитків, завданих постачальником внаслідок порушення умов договору поставки щодо параметрів якості та продуктивності товару, - позиція Великої Палати Верховного Суду.

Відповідача можна звільнити від сплати судового збору через його фінансовий стан, - Велика Палата Верховного Суду

Відмова у звільненні від сплати судового збору з тих підстав, що така особа є відповідачем завдає шкоди самій суті права відповідача на доступ до суду, - ВП ВС.

  1. Суспільство

Українські тенісистки встановили унікальне досягнення на турнірах Грендслем

16:54, 20 січня 2024
Даяна Ястремська, Еліна Світоліна та Марта Костюк пробились до четвертого кола Australian Open-2024.
Українські тенісистки встановили унікальне досягнення на турнірах Грендслем
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уперше в історії до четвертого кола турніру Грендслем вийшли три представниці України, що є національним рекордом, передає «Суспільне Спорт».

Україна встановила національний рекорд за кількістю тенісисток у четвертому колі турніру серії Грендслем. Сталося це на першому тенісному мейджорі нового сезону — Australian Open-2024.

В основній сітці Australian Open-2024 стартували одразу 7 українських тенісисток, 4 з них — Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Марта Костюк та Даяна Ястремська — вийшли у третє коло турніру, побивши національний рекорд на цій стадії.

А вже до четвертого кола вперше в історії Australian Open пробилися три українки. Леся Цуренко поступилась другій ракетці світу Аріні Сабалєнці. Раніше до цієї стадії не проходили навіть дві українки одночасно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Смирнов
    Андрій Смирнов
    заступник керівника Офісу Президента України
  • Людмила Бившева
    Людмила Бившева
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Валерій Лашевич
    Валерій Лашевич
    суддя Київського апеляційного суду
  • Расім Бабанли
    Расім Бабанли
    перший заступник керівника апарату Верховного Суду
  • Тетяна Варварська
    Тетяна Варварська
    заступник директора Національного антикорупційного бюро України