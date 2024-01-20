Українські тенісистки встановили унікальне досягнення на турнірах Грендслем

Уперше в історії до четвертого кола турніру Грендслем вийшли три представниці України, що є національним рекордом, передає «Суспільне Спорт».
Україна встановила національний рекорд за кількістю тенісисток у четвертому колі турніру серії Грендслем. Сталося це на першому тенісному мейджорі нового сезону — Australian Open-2024.
В основній сітці Australian Open-2024 стартували одразу 7 українських тенісисток, 4 з них — Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Марта Костюк та Даяна Ястремська — вийшли у третє коло турніру, побивши національний рекорд на цій стадії.
А вже до четвертого кола вперше в історії Australian Open пробилися три українки. Леся Цуренко поступилась другій ракетці світу Аріні Сабалєнці. Раніше до цієї стадії не проходили навіть дві українки одночасно.
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