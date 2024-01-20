Украинские теннисистки установили уникальное достижение на турнирах Грендслем

Даяна Ястремская, Элина Свитолина и Марта Костюк пробились в четвертый круг Australian Open-2024.

Фото: Getty Images

Впервые в истории в четвертый круг турнира Грендслем вышли три представительницы Украины, что является национальным рекордом, передает «Суспільне Спорт».

Случилось это на первом теннисном мейджоре нового сезона – Australian Open-2024.

В основной сетке Australian Open-2024 стартовали сразу 7 украинских теннисисток, 4 из них - Элина Свитолина, Леся Цуренко, Марта Костюк и Даяна Ястремская - вышли в третий круг турнира, побив национальный рекорд на этой стадии.

А уже к четвертому кругу впервые в истории Australian Open пробились три украинки. Леся Цуренко уступила второй ракетке мира Арине Сабаленко. Раньше до этой стадии не проходили даже две украинки одновременно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.