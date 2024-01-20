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Ответчика можно освободить от уплаты судебного сбора из-за его финансового положения, - Большая Палата Верховного Суда

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  1. Общество

Украинские теннисистки установили уникальное достижение на турнирах Грендслем

16:54, 20 января 2024
Даяна Ястремская, Элина Свитолина и Марта Костюк пробились в четвертый круг Australian Open-2024.
Украинские теннисистки установили уникальное достижение на турнирах Грендслем
Фото: Getty Images
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Впервые в истории в четвертый круг турнира Грендслем вышли три представительницы Украины, что является национальным рекордом, передает «Суспільне Спорт».

Случилось это на первом теннисном мейджоре нового сезона – Australian Open-2024.

В основной сетке Australian Open-2024 стартовали сразу 7 украинских теннисисток, 4 из них - Элина Свитолина, Леся Цуренко, Марта Костюк и Даяна Ястремская - вышли в третий круг турнира, побив национальный рекорд на этой стадии.

А уже к четвертому кругу впервые в истории Australian Open пробились три украинки. Леся Цуренко уступила второй ракетке мира Арине Сабаленко. Раньше до этой стадии не проходили даже две украинки одновременно.

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