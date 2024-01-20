Как помочь своему домашнему питомцу во время воздушной тревоги

Громкие звуки сирен во время воздушной тревоги и обстрелов пугают не только людей, но и животных.

Источник фото: Tran Mau Tri Tam / Unsplash

В Кинологическом центре полиции в Киевской области дали советы, как помочь домашнему питомцу во время воздушной тревоги.

Громкие звуки сирен во время воздушной тревоги и обстрелов пугают животных, они стрессуют, в панике начинают бежать и прятаться. Это может обернуться для них серьезными травмами и даже ранением от обстрелов.

Несколько советов, которые помогут защитить питомцев от лишней паники во время тревоги:

– Старайтесь не выгуливать собак во время воздушной тревоги. Если выгулять животное необходимо или тревога случилась тогда, когда вы уже гуляете, и успели отойти далеко от дома, возьмите его на поводок.

— Не забывайте о животном, если идете к укрытию. На сегодняшний день не разрешается животным находиться в укрытиях и бомбоубежищах. МВД пытается решить этот вопрос — уже разработанный проект документа. Впрочем, большинство укрытий являются дружественными к нашим любимцам. Так что можно пообщаться с людьми в укрытии, и попросить допустить вас с животным. При этом не забывайте – как ваш питомец должен быть обезопасен от окружающих, так и окружающие от него.

Для собак обязательным должно быть наличие поводка и намордника или переноски (если размер собаки позволяет), для кошек – переноски, для других животных – переноски или клетки.

— Позаботьтесь о чипирование. Не забывайте и об обычных адресниках. Лучше выбирать те, на которые наносятся гравировки, поскольку штрих-код также не всегда может считываться, особенно, если сам адресник повредится или потрескается.

— Если собака стрессует во время громких звуков дома, посоветуйтесь с ветеринаром о применении специализированных успокаивающих препаратов. Также от стресса может помочь обертывание животного тактильно приятной тканью – это один из элементов такого метода, как TTouch (титач).

— Позаботьтесь, чтобы у собаки было место, где животное может спокойно отдохнуть. Если у вас маленькие дети, а ваша собака нервничает, когда слышит громкие звуки, или когда находится в небольшом помещении, объясните детям, что в такие моменты лишнее внимание собаке может быть неприятным.

— К тревожному чемоданчику, который есть сейчас в каждой семье, положите и вещи домашнего любимца:

ошейник/шлейку и намордник, небольшой пакетик сухого корма, бутылочку с водой, плед, на который можно положить любимца, или завернуть его;

если ваш питомец имеет хронические заболевания и требует постоянного приема лекарств, положите в чемоданчик необходимые таблетки из расчета на 3-5 дней.

— Документы животного держите вместе со своими.

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