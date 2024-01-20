ЕС может реформировать фонд военной помощи Украине на 5 млрд евро — СМИ

Некоторые страны считают, что Европейский фонд мира становится менее эффективным, поскольку большая часть будущих поставок будет осуществляться за счет новых закупок вооружений, а не из имеющихся запасов.

Внешнеполитическое ведомство ЕС представило государствам-членам предложение по реформированию фонда, который оказывает военную поддержку Украине, поскольку блок переходит от предоставления оружия из имеющихся запасов к закупке нового, передает Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ.

В документе изложены условия создания ранее предложенного Фонда помощи Украине с годовым бюджетом около 5 млрд евро (5,4 млрд долларов), о котором члены блока не смогли договориться.

В рамках текущего механизма финансирования - Европейского фонда мира, страны-члены ЕС получают возмещение за оружие, которое они посылают Украине. Размер фонда несколько раз увеличивался, впрочем решение о выделении и выплате средств требуют единогласной поддержки.

«Страны-члены ЕС спорят относительно ставок возмещения и использования фонда для компенсации закупок, а Венгрия заблокировала восьмой транш финансирования для компенсации странам ЕС за поставки», - пишет Bloomberg.

Представители некоторых стран, в том же числе и Германии, высказали предположение, что Европейский фонд мира становится менее эффективным, поскольку большая часть будущих поставок будет осуществляться за счет новых закупок вооружений, а не из имеющихся запасов.

Другие страны-члены хотели бы, чтобы фонд помощи был встроен в Европейский фонд мира. Но есть и те, кто хочет сохранить нынешний механизм.

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