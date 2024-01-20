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Долучення до матеріалів справи результатів НСДР з іншого кримінального провадження, - позиція Верховного Суду

У касаційній скарзі до ВС прокурор не погодився з визнанням недопустимим доказом протоколу за результатами НСРД та додатку до нього – магнітного носія інформації, оскільки у матеріалах кримінального провадження наявне клопотання та відповідна ухвала суду про надання дозволу на використання результатів НСРД в іншому кримінальному провадженні.

Наслідок поведінки сторони обвинувачення, яка своїми діями значно ускладнила дослідження важливих доказів судом, має тлумачитися на користь захисту, щоб не заохочувати обвинувачення до використання таких прийомів, - ВС

ККС ВС також нагадав, що в контексті дослідження питання провокації важливо також встановити, чи мали до проведення спеціальної операції органи розслідування надійну інформацію щодо злочинної діяльності особи, щодо якої проводиться така операція.

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  1. У світі

ЄС може реформувати фонд військової допомоги Україні на 5 млрд євро — ЗМІ

19:35, 20 січня 2024
Деякі країни вважають, що Європейський фонд світу стає менш ефективним, оскільки більша частина майбутніх поставок здійснюватиметься за рахунок нових закупівель озброєнь, а не наявних запасів.
ЄС може реформувати фонд військової допомоги Україні на 5 млрд євро — ЗМІ
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Зовнішньополітичне відомство ЄС представило державам-членам пропозицію щодо реформування фонду, який надає військову підтримку Україні, оскільки блок переходить від надання зброї з наявних запасів до закупівлі нової, передає Bloomberg із посиланням на відповідний документ.

У документі викладено умови створення раніше запропонованого Фонду допомоги Україні з річним бюджетом близько 5 млрд. євро (5,4 млрд. доларів), про який члени блоку не змогли домовитися.

У рамках поточного механізму фінансування – Європейського фонду миру країни-члени ЄС отримують відшкодування за зброю, яку вони надсилають Україні. Розмір фонду кілька разів збільшувався, проте рішення про виділення та виплату коштів потребують одностайної підтримки.

«Країни-члени ЄС сперечаються щодо ставок відшкодування та використання фонду для компенсації закупівель, а Угорщина заблокувала восьмий транш фінансування для компенсації країнам ЄС за постачання», - пише Bloomberg.

Представники деяких країн, у тому числі й Німеччини, висловили припущення, що Європейський фонд світу стає менш ефективним, оскільки більша частина майбутніх поставок здійснюватиметься за рахунок нових закупівель озброєнь, а не наявних запасів.

Інші країни-члени хотіли б, щоб фонд допомоги був вбудований до Європейського фонду миру. Але є й ті, хто бажає зберегти нинішній механізм.

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