ЄС може реформувати фонд військової допомоги Україні на 5 млрд євро — ЗМІ

Деякі країни вважають, що Європейський фонд світу стає менш ефективним, оскільки більша частина майбутніх поставок здійснюватиметься за рахунок нових закупівель озброєнь, а не наявних запасів.

Зовнішньополітичне відомство ЄС представило державам-членам пропозицію щодо реформування фонду, який надає військову підтримку Україні, оскільки блок переходить від надання зброї з наявних запасів до закупівлі нової, передає Bloomberg із посиланням на відповідний документ.

У документі викладено умови створення раніше запропонованого Фонду допомоги Україні з річним бюджетом близько 5 млрд. євро (5,4 млрд. доларів), про який члени блоку не змогли домовитися.

У рамках поточного механізму фінансування – Європейського фонду миру країни-члени ЄС отримують відшкодування за зброю, яку вони надсилають Україні. Розмір фонду кілька разів збільшувався, проте рішення про виділення та виплату коштів потребують одностайної підтримки.

«Країни-члени ЄС сперечаються щодо ставок відшкодування та використання фонду для компенсації закупівель, а Угорщина заблокувала восьмий транш фінансування для компенсації країнам ЄС за постачання», - пише Bloomberg.

Представники деяких країн, у тому числі й Німеччини, висловили припущення, що Європейський фонд світу стає менш ефективним, оскільки більша частина майбутніх поставок здійснюватиметься за рахунок нових закупівель озброєнь, а не наявних запасів.

Інші країни-члени хотіли б, щоб фонд допомоги був вбудований до Європейського фонду миру. Але є й ті, хто бажає зберегти нинішній механізм.

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