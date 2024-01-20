Как избежать неприятных сюрпризов в виде долгов за электроэнергию при покупке квартиры

Чтобы избежать неприятных ситуаций, в компании рекомендуют все тщательно проверить и переоформить личный счет.

Источник фото: vechirniy.kyiv.ua

В пресс-службе поставщика света и газа YASNO рекомендуют всегда проверять состояние личного счета во избежание неприятных сюрпризов в виде долгов за электроэнергию при покупке квартиры.

Также новым владельцам советуют обязательно переоформить личный счет на себя.

«Только так вы будете иметь всю информацию относительно начислений, долгов и оплат, а также избежите отключения за долги, о которых могли и не догадываться», - говорится в сообщении.

Как мы ранее сообщали, в Киеве для 28 тысяч должников существует риск отключения электроэнергии за долги.

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