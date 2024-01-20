В Киеве для 28 тысяч должников существует риск отключения электроэнергии за долги – YASNO

По решению Правительства был снят мораторий на запрет отключений должников.

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Просроченная задолженность за электроэнергию потребителей из Киева и Днепропетровской области составляет более 1,246 млрд гривен. Об этом сообщили в пресс-службе поставщика света и газа YASNO.

Напомним, что по решению Правительства был снят мораторий на запрет отключений должников (за исключением временно оккупированных территорий, а также территорий, где ведутся активные боевые действия).

Так, согласно данным YASNO по состоянию на 12 января, по Киеву 28 тысяч должников, для которых существует риск отключения электроэнергии за долги, задолжали 206 млн гривен. По Днепропетровской области – для 46 тысяч клиентов существует риск отключения, их суммарный долг 417,5 млн гривен.

У поставщика отметили, что в случае, если сразу оплатить всю сумму долга нет возможности, то можно реструктурировать долг: для этого нужно обратиться в YASNO.

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