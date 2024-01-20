Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Цифровизация военного учета: какие персональные данные попадут в Реестр военнообязанных и что будет в Электронном кабинете призывника – полный анализ принятого закона

Верховная Рада приняла закон о цифровизации военного учета и установлении перечня данных, которые попадут в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов – полный анализ закона от «Судебно-юридической газеты».

Верховная Рада рассмотрит изменения в Хозяйственный и Гражданский кодекс, которые есть в Плане реформ от США, относительно прозрачности управления государственными компаниями

Парламент готовится рассмотреть законопроект об усовершенствовании корпоративного управления юридических лиц, акционером, учредителем или участником которых является государство – данная реформа связана с условиями оказания помощи от США.

Водитель требовал взыскать с Патрульной полиции расходы на адвоката и 2 млн грн морального ущерба после того, как суд закрыл производство в связи с отсутствием состава админправонарушения, – что решил Верховный Суд

Закрытие дела об административном правонарушении из-за отсутствия его состава свидетельствует о том, что истец привлечен к административной ответственности незаконно, а кроме того, возмещение осуществляется независимо от вины, - Верховный Суд.

Не более 10 лет: руководителей научных учреждений ограничат в сроке пребывания на руководящей должности

Право пребывания на руководящих должностях руководителей научных учреждений ограничат 10 годами.

Кабмин предлагает отменить все понижающие коэффициенты ставок рентной платы за использование радиочастотного ресурса

Правительство одобрило проект изменений в Налоговый кодекс относительно рентной платы за пользование радиочастотным спектром

  1. В Украине

Сколько средств получил государственный бюджет от VIP-камер в СИЗО

11:55, 20 января 2024
Более половины суммы составлял доход от платных камер в Киевском СИЗО.
Сколько средств получил государственный бюджет от VIP-камер в СИЗО
Источник фото: Денис Малюська / Facebook
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Платные камеры в украинских следственных изоляторах за несколько лет существования проекта принесли в государственный бюджет около 25 миллионов гривен. Как рассказали в Министерстве юстиции, этой услугой воспользовался 781 человек. Об этом пишет «Слово и дело».

Так, платные камеры, которые принесли госбюджету 24 млн 978,7 тысячи гривен, есть в 28 учреждениях по всей Украине.

Более половины этой суммы составлял доход от платных камер в Киевском СИЗО – 14 млн 671,9 тысяч гривен. По данным сервиса онлайн-бронирования улучшенных камер, в Киевском СИЗО такая услуга стоит 2 тысячи гривен в сутки, 8 тысяч – в неделю, 12 тысяч – в месяц.

Самые дешевые платные камеры в Ивано-Франковске: один день – 290 гривен, неделя – 991 гривна, месяц – 1699 гривен. Всего в бюджет поступило 226,6 тысяч гривен.

За дополнительную плату арестованные имеют возможность улучшить условия содержания: в VIP-камерах большая площадь, есть телевизор, микроволновая печь, холодильник, чайник, душ и другие удобства.

Доход от VIP-камер направляют на ремонт бесплатных.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Смирнов
    Андрій Смирнов
    заступник керівника Офісу Президента України
  • Людмила Бившева
    Людмила Бившева
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Валерій Лашевич
    Валерій Лашевич
    суддя Київського апеляційного суду
  • Расім Бабанли
    Расім Бабанли
    перший заступник керівника апарату Верховного Суду
  • Тетяна Варварська
    Тетяна Варварська
    заступник директора Національного антикорупційного бюро України