Сколько средств получил государственный бюджет от VIP-камер в СИЗО

Более половины суммы составлял доход от платных камер в Киевском СИЗО.

Источник фото: Денис Малюська / Facebook

Платные камеры в украинских следственных изоляторах за несколько лет существования проекта принесли в государственный бюджет около 25 миллионов гривен. Как рассказали в Министерстве юстиции, этой услугой воспользовался 781 человек. Об этом пишет «Слово и дело».

Так, платные камеры, которые принесли госбюджету 24 млн 978,7 тысячи гривен, есть в 28 учреждениях по всей Украине.

Более половины этой суммы составлял доход от платных камер в Киевском СИЗО – 14 млн 671,9 тысяч гривен. По данным сервиса онлайн-бронирования улучшенных камер, в Киевском СИЗО такая услуга стоит 2 тысячи гривен в сутки, 8 тысяч – в неделю, 12 тысяч – в месяц.

Самые дешевые платные камеры в Ивано-Франковске: один день – 290 гривен, неделя – 991 гривна, месяц – 1699 гривен. Всего в бюджет поступило 226,6 тысяч гривен.

За дополнительную плату арестованные имеют возможность улучшить условия содержания: в VIP-камерах большая площадь, есть телевизор, микроволновая печь, холодильник, чайник, душ и другие удобства.

Доход от VIP-камер направляют на ремонт бесплатных.

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