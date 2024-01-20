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Скільки коштів отримав державний бюджет від VIP-камер в СІЗО

11:55, 20 січня 2024
Більше половини суми становив дохід від платних камер у Київському СІЗО.
Скільки коштів отримав державний бюджет від VIP-камер в СІЗО
Джерело фото: Денис Малюська / Facebook
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Платні камери в українських слідчих ізоляторах за кілька років існування проєкту принесли до державного бюджету майже 25 мільйонів гривень. Як розповіли у Міністерстві юстиції, цією послугою скористалася 781 особа. Про це пише «Слово і діло».

Так, платні камери, які принесли держбюджету 24 млн 978,7 тисяч гривень, є у 28 установах по всій Україні.

Більше половини цієї суми становив дохід від платних камер у Київському СІЗО – 14 млн 671,9 тисячі гривень. За даними сервісу онлайн-бронювання покращених камер, у Київському СІЗО така послуга коштує 2 тисячі гривень на добу, 8 тисяч – на тиждень, 12 тисяч – на місяць.

Найдешевші платні камери в Івано-Франківську: один день – 290 гривень, тиждень – 991 гривня, місяць – 1699 гривень. Загалом до бюджету надійшло 226,6 тисячі гривень.

За додаткову плату заарештовані мають можливість покращити умови свого утримання: у VIP-камерах більша площа, є телевізор, мікрохвильова піч, холодильник, чайник, душ та інші зручності.

Дохід від VIP-камер спрямовують на ремонт безкоштовних.

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