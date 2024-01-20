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  1. В Україні

За рік в Україні внаслідок ДТП загинуло більше 3 тисяч осіб

10:54, 20 січня 2024
Порівняно з 2022 роком, кількість смертельних випадків на дорогах збільшилась на 9,4%.
За рік в Україні внаслідок ДТП загинуло більше 3 тисяч осіб
Джерело фото: Ian Valerio / Unsplash
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За даними Патрульної поліції, у 2023 року в Україні внаслідок дорожньо-транпортних прогод загинуло 3 053 осіб, а травмовано було – 29 502 особи.

Про це повідомили у асоціації українських автовиробників «Укравтопром».

Водночас, сказано у повідомленні, порівняно з 2022 роком, кількість смертельних випадків на дорогах збільшилась на 9,4%, а травмування – на 27,5%.

Найчастіше у ДТП гинули через перевищення безпечної швидкості (1 570 осіб). Другою причиною, за кількістю загиблих, є порушення правил маневрування (476 осіб). На третьому місці цієї сумної статистики – перехід дороги пішоходами у невстановлених місцях (167 особи).

Всього за рік в Україні було зафіксовано 23 642 ДТП з загиблими та/або травмованими.

Найпоширенішими видами ДТП з загиблими та/або травмованими були:

  • зіткнення – 9 792;
  • наїзд на пішохода – 6 499;
  • наїзд на перешкоду – 2 918;
  • перекидання ТЗ – 2 068;
  • наїзд на велосипедиста – 1 447.

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