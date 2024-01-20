За рік в Україні внаслідок ДТП загинуло більше 3 тисяч осіб

Порівняно з 2022 роком, кількість смертельних випадків на дорогах збільшилась на 9,4%.

Джерело фото: Ian Valerio / Unsplash

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За даними Патрульної поліції, у 2023 року в Україні внаслідок дорожньо-транпортних прогод загинуло 3 053 осіб, а травмовано було – 29 502 особи.

Про це повідомили у асоціації українських автовиробників «Укравтопром».

Водночас, сказано у повідомленні, порівняно з 2022 роком, кількість смертельних випадків на дорогах збільшилась на 9,4%, а травмування – на 27,5%.

Найчастіше у ДТП гинули через перевищення безпечної швидкості (1 570 осіб). Другою причиною, за кількістю загиблих, є порушення правил маневрування (476 осіб). На третьому місці цієї сумної статистики – перехід дороги пішоходами у невстановлених місцях (167 особи).

Всього за рік в Україні було зафіксовано 23 642 ДТП з загиблими та/або травмованими.

Найпоширенішими видами ДТП з загиблими та/або травмованими були:

зіткнення – 9 792;

наїзд на пішохода – 6 499;

наїзд на перешкоду – 2 918;

перекидання ТЗ – 2 068;

наїзд на велосипедиста – 1 447.

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