В Україні можуть скасування мораторій на перевірки аптечних мереж під час війни

За словами Михайла Радуцького, існує тенденція збільшення кількості скарг громадян на неякісні послуги в аптеках: у 2022 році – 107, у 2023 році – 114.

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Голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький повідомив, що Комітет запропонував Уряду вивчити питання контролю якості фармацевтичної послуги в аптеках.

«Зниження якості надання фармацевтичної послуги – одне з проблемних питань галузі. В першу чергу це стосується порушень ліцензійних умов, зокрема, в аптеках працюють люди, які не мають фармацевтичної освіти», - пояснив він.

За словами Радуцького, до Комітету надходять скарги на продаж фальсифікованих ліків, на неякісне обслуговування в аптеках.

«Але через дію мораторію на перевірки аптек під час війни ми точно не знаємо, чи відбуваються масові порушення», - пояснює голова Комітету та зазначає, що наприкінці 2023 року винесли це питання на обговорення на засідання та рекомендували МОЗ, Держлікслужбі, Держпраці надати пропозиції вирішення проблеми.

Водночас на засіданні Комітету було піднято питання скасування мораторію на перевірки аптечних мереж.

«За довоєнними даними, 67% приписів за результатом перевірок стосувалися укомплектування штату та відсутності фармацевтичної освіти. Існує тенденція збільшення кількості скарг громадян на неякісні послуги в аптеках: у 2022 році – 107, у 2023 році – 114.

Від колег почув застереження, щоб перевірки не перетворилися на «кошмарення» бізнесу під час війни. Повністю погоджуюсь. Наша мета – запобігти збуту через аптечні мережі фальсифікату, продажу ліків за завищеними цінами, забезпечити якісне обслуговування фармацевтами. Саме для цього ми і пропонуємо повернути перевірки. Водночас приватний бізнес, який не порушує вимог ліцензійних умов, не повинен зазнавати тиску від чиновників, що проводять перевірки», - повідомив Радуцький.

Так, за результатами обговорення Комітет звернувся до Уряду з пропозицією розглянути питання скасування мораторію на планову та позапланову перевірку аптечних мереж та до МОЗ – щодо оновлення протоколів перевірки аптечних закладів.

Як ми писали, в Україні запрацювала перша мобільна аптека.

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